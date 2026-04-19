Manchester City se acerca a una nueva Premier tras derrotar al Arsenal

Manchester, Inglaterra.- El Arsenal ha quedado muy cerca de consumar un nuevo fracaso en su búsqueda por volver a ser campeón de la Premier League. Este domingo, los Gunners cayeron 2-1 ante el Manchester City y le han dejado el liderato servido en bandeja de plata para los de Pep Guardiola. En un partido frenético, Cherki adelantó a los Citizens con un golazo a los 16 minutos, pero Donnarumma cometería un grosero error para que los londinenses empataran un minuto después. En el segundo tiempo, el goleador Erling Haaland apareció para decantar la victoria en favor del conjunto celeste. Los "Sky Blues", que buscan volver al trono después de dos años, ahora solamente están a tres puntos y con un partido menos que su rival directo, que en un punto de la temporada llegó a sacarles nueve puntos de ventaja.

Desde los primeros minutos, el City impuso condiciones dominando la posesión del balón y manteniendo la iniciativa ante un cauteloso Arsenal. Tras una serie de avisos, el primero de la tarde llegó por medio de Ryan Cherki. El mago francés tomó la varita, se metió al área con determinación para eludir al mar de piernas de los defensores del Arsenal y cuando encontró un espacio mandó la pelota al fondo de la red con un elegante toque sutil que despertó la locura de los aficionados.

El Etihad era una caldera, todos estaban enfocados, pero la fiesta duró apenas unos segundos cuando Donnarumma, en su intento de jugar el balón con los pies cometió el "blooper" del año al regalar el gol del empate ante la presión de Havertz.

Insólito gol del Arsenal que se llenaba de confianza en el Etihad ante un City que no daba crédito de cómo estaba dejando escapar la ventaja, sin embargo, los del norte de Londres no lograron aprovechar el momento anímico.

Haaland definió el partido

En el complemento el Arsenal tuvo una oportunidad de oro en los pies de Havertz, que no pudo definir en el mano a mano a Donnarumma. Los de la capital inglesa dejaron escapar una ocasión de oro y lo terminaron pagando caro minutos después.

Al 65', el City, en una transición del manual de la escuela de Pep, pasó al ataque con mucha cautela hasta que el balón llegó a Doku, quien rompió la calma con un venenoso balón al que llegó Haaland como todo un "cazagoles" para marcar el definitivo 2-1.