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Tráfico pesado en salida al sur tras accidente donde murió motociclista

El accidente generó fuerte congestionamiento vehicular y largas filas en la zona, mientras autoridades investigan las causas del hecho.

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 10:58
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La muerte de un motociclista, tras impactar contra una cisterna en la salida al sur de Tegucigalpa, generó largas filas de vehículos desde Loarque.

Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
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Escena del accidente ocurrido en el kilómetro 1 de la salida al sur, donde el joven Marin Said Salgado impactó contra una cisterna.
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Autoridades resguardan el área tras el fatal accidente, mientras se recojen indicios de cómo sucedió el accidente.
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Largas colas de motocicletas y de vehículos se generaron en la escena tras el siniestro.
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Personal de emergencia llega al lugar del accidente, pero lastimosamente el joven ya no contaba con signos vitales.
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El tránsito permaneció detenido por varias horas en la salida al sur por el hecho vial.
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El accidente ocurrió a primera hora de la mañana de este domingo 19 de abril y hasta las 10 de la mañana continuaban las largas filas.
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El accidente que cobró la vida de un joven ocurrió en el kilómetro 1 de la carretera al sur.
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Agentes policiales coordinaron la interrupción del flujo vehicular en la zona mientras se realizaba el levantamiento del cadáver.
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Se desconoce si el fallecido Marvin Said Salgado viajaba rumbo a la capital o salía de la ciudad.
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Las largas filas de vehículos se dieron tras el accidente, mientras equipos de la policía inspeccionaban la escena del hecho.

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Las investigaciones en curso buscan esclarecer responsabilidades por el accidente.
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