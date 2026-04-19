Tráfico pesado en salida al sur tras accidente donde murió motociclista

La muerte de un motociclista, tras impactar contra una cisterna en la salida al sur de Tegucigalpa, generó largas filas de vehículos desde Loarque.
Escena del accidente ocurrido en el kilómetro 1 de la salida al sur, donde el joven Marin Said Salgado impactó contra una cisterna.
Autoridades resguardan el área tras el fatal accidente, mientras se recojen indicios de cómo sucedió el accidente.
Largas colas de motocicletas y de vehículos se generaron en la escena tras el siniestro.
Personal de emergencia llega al lugar del accidente, pero lastimosamente el joven ya no contaba con signos vitales.
El tránsito permaneció detenido por varias horas en la salida al sur por el hecho vial.
El accidente ocurrió a primera hora de la mañana de este domingo 19 de abril y hasta las 10 de la mañana continuaban las largas filas.
El accidente que cobró la vida de un joven ocurrió en el kilómetro 1 de la carretera al sur.
Agentes policiales coordinaron la interrupción del flujo vehicular en la zona mientras se realizaba el levantamiento del cadáver.
Se desconoce si el fallecido Marvin Said Salgado viajaba rumbo a la capital o salía de la ciudad.
Las largas filas de vehículos se dieron tras el accidente, mientras equipos de la policía inspeccionaban la escena del hecho.
Las investigaciones en curso buscan esclarecer responsabilidades por el accidente.