Motociclista pierde la vida en fatal accidente vial en la CA-5

Un fatal accidente vial cobró la vida de un motociclista este sábado en la peligrosa Cuesta de la Virgen, tramo que conecta Siguatepeque con Comayagua

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 12:34
Un motociclista murió en un accidente vial en la carretera CA-5.

Foto: redes sociales

Comayagua, Honduras.- Un motociclista perdió la vida de manera trágica en un aparatoso accidente vial registrado en la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de La Virgen, la mañana de este sábado 7 de febrero.

El siniestro ocurrió específicamente en una de las primeras curvas que conectan los municipios de Siguatepeque y Comayagua.

Un muerto y seis heridos al volcar pick-up en la carretera CA-5, cerca de Palmerola

Según el reporte preliminar, el conductor habría perdido el control de su motocicleta por razones aún no establecidas, impactando violentamente contra el pavimento. Su cuerpo quedó tendido en plena vía, sin signos vitales.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena y evitar que otros conductores pasaran por encima del cadáver.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido por lo que se mantuvieron a la espera de miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado a la morgue para efectos de autopsia.

Otros motociclistas pertenecientes a clubes se estacionaron a las orillas de la carretera, lamentado el deceso de otra víctima mortal a causa de los accidentes viales.

