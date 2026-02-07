Motociclista pierde la vida en fatal accidente vial en la CA-5

El siniestro ocurrió específicamente en una de las primeras curvas que conectan los municipios de Siguatepeque y Comayagua.

Comayagua, Honduras.- Un motociclista perdió la vida de manera trágica en un aparatoso accidente vial registrado en la carretera CA-5 , a la altura de la Cuesta de La Virgen, la mañana de este sábado 7 de febrero.

Según el reporte preliminar, el conductor habría perdido el control de su motocicleta por razones aún no establecidas, impactando violentamente contra el pavimento. Su cuerpo quedó tendido en plena vía, sin signos vitales.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena y evitar que otros conductores pasaran por encima del cadáver.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido por lo que se mantuvieron a la espera de miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado a la morgue para efectos de autopsia.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Otros motociclistas pertenecientes a clubes se estacionaron a las orillas de la carretera, lamentado el deceso de otra víctima mortal a causa de los accidentes viales.