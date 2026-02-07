Atacan a disparos a repartidor en medio de escena mortal en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras autoridades policiales realizaban el levantamiento cadavérico de un presunto asaltante en un túnel del bulevar Centroamérica, un repartidor fue atacado a disparos por asaltantes que intentaban robarle su motocicleta la noche del viernes 6 de febrero.
Según el reporte preliminar, el hecho se registró al otro extremo del túnel, cerca de una gasolinera.
Testigos afirman que el "delivery" era perseguido por hombres desconocidos que presuntamente intentaban robarle la motocicleta, y que al no lograr que se detuviera, abrieron fuego en su contra en reiteradas ocasiones, causándole heridas de gravedad.
Los asaltantes al percibir la presencia de agentes policiales se dieron a la fuga, sin lograr el objetivo, dejando a la víctima tendida en plena calle, sobre su motocicleta.
En la escena quedó tirado el pedido de comida que el joven realizaba al momento de ser interceptado por los delincuentes.
Minutos después del hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron a socorrer al herido y lo trasladaron al Hospital Escuela en estado delicado, debido a las heridas.
Algunos medios locales informaron que el joven falleció, sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada por las autoridades.
Hasta ahora se desconoce la identidad de la víctima y el paradero de los responsables del hecho. Por su parte, las autoridades investigan el caso.