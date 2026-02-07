Atacan a disparos a repartidor en medio de escena mortal en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras autoridades policiales realizaban el levantamiento cadavérico de un presunto asaltante en un túnel del bulevar Centroamérica, un repartidor fue atacado a disparos por asaltantes que intentaban robarle su motocicleta la noche del viernes 6 de febrero.

Según el reporte preliminar, el hecho se registró al otro extremo del túnel, cerca de una gasolinera.

Testigos afirman que el "delivery" era perseguido por hombres desconocidos que presuntamente intentaban robarle la motocicleta, y que al no lograr que se detuviera, abrieron fuego en su contra en reiteradas ocasiones, causándole heridas de gravedad.