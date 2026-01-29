Empleado de AMDC mata a un supuesto ladrón en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto ladrón fue asesinado a balazos por un empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en horas de la madrugada de ayer en el Parque Herrera de la capital de la República.

El fallecido fue reconocido por las autoridades y fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en calidad de desconocido debido a que no portaba documentos personales.

Informes preliminares brindados por las autoridades establecieron que el empleado de la AMDC transitaba por la zona y que el presunto asaltante se le acercó de forma extraña.

Al sentirse amenazado, el funcionario municipal sacó un arma y le disparó en varias ocasiones, quitándole la vida en el instante.