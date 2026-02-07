  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras espera beneplácito para que Roberto Flores Bermúdez sea embajador en Estados Unidos

El mandatario hondureño afirmó, antes de salir hacia Estados Unidos, que están esperando el beneplácito del país norteamericano

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 11:03
Honduras espera beneplácito para que Roberto Flores Bermúdez sea embajador en Estados Unidos

Flores Bermúdez, un diplomático de carrera, fue canciller en el Gobierno de Carlos Flores (1998-2002).

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, informó de que su Gobierno está a la espera del beneplácito de Estados Unidos para que el excanciller Roberto Flores Bermúdez se convierta en el nuevo embajador del país centroamericano en Washington.

"Estamos a la espera de que el Gobierno norteamericano nos dé el beneplácito", confirmó Asfura a la prensa antes de partir hacia Estados Unidos, donde el sábado mantendrá un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Nasry Asfura y Donald Trump se reunirán este sábado en Mar-a-Lago, residencia del presidente de EE UU

La reunión privada, que se celebrará en la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida), tiene como objetivo abordar la agenda bilateral, con especial énfasis en migración, seguridad y el impacto de los nuevos aranceles comerciales, según el Ejecutivo hondureño.

Flores Bermúdez, un diplomático de carrera, fue canciller en el Gobierno de Carlos Flores (1998-2002) y ha desempeñado altos cargos en las Naciones Unidas.

También representó a Honduras ante el Reino Unido, Suiza, Alemania y el propio Estados Unidos en periodos anteriores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias