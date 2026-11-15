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"Me gustó que mi papi viniera a esta carrera bonita": Andrea y su madre en la Vuelta EL HERALDO

"Me gustó que mi papi viniera a esta carrera bien bonita", expresó la pequeña Andrea que espera en la meta a su padre que compite en la Vuelta EL HERALDO

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 07:46
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La Vuelta Ciclística EL HERALDO no solo incentiva a la actividad física y al deporte, también incita a la unidad entre familias y la solidaridad. Familiares de los competidores arribaron al Campo de Parada Marte este domingo 15 de noviembre para apoyarlos, ese es el caso de Andrea Medina y su madre, Tania Betanco. A continuación los detalles.

Foto: EL HERALDO
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La lente de EL HERALDO captó a la pequeñita en los hombros de su madre, tras la salida de su padre y su tío, quienes compiten en la Vuelta Ciclística en la que participan más de 1200 ciclistas.

Foto: EL HERALDO
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"Me gustó que mi papi viniera a esta carrera bien bonita", expresó Andrea con una sonrisa.

Foto: EL HERALDO
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Tania Betanco detalló que su hija disfruta de acompañar a su padre a las actividades deportivas, por lo que madrugar para el evento no fue un inconveniente. "A ella siempre le gusta venir a acompañar a su papá, mi esposo", dijo la madre de familia también con una gran sonrisa.

 Foto: EL HERALDO
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Asimismo, mencionó que el tanto su esposo y cuñado compiten en la categoría de Novatos B en la decimoquinta Vuelta EL HERALDO.

Foto: EL HERALDO
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Según el cuadro oficial de salidas de la competencia, las categorías de Novatos B de hombres salieron del punto inicial de la carrera pedalera al filo de las 6:12 de la mañana para realizar el recorrido de una vuelta de 45 kilómetros.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
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Muchas familias como la de Andrea se sumaron a la convocatoria en la que corren más de 1200 ciclistas hombres y mujeres, distribuidos en 29 categorías.

Foto: EL HERALDO
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Este 2026, la Vuelta EL HERALDO se realiza en pro de la fundación Anawin, liderada por el padre Ovidio Rodríguez, que tiene programas dirigidos especialmente a niños de escasos recursos.

 Foto: EL HERALDO
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Entre los patrocinadores que se unieron a la causa figuran Aguazul, Banpaís, BikeMart, Hydrasal, Nissan Honduras, Pizza Hut, Denny's, Musflex, Rexona, Speedy, Wow Media, Goca, GES y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Los ganadores de los primeros lugares recibirán premios, pero todos los ciclistas inscritos en la Vuelta Ciclística podrán participar en diversos sorteos de los patrocinadores.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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