"Me gustó que mi papi viniera a esta carrera bonita": Andrea y su madre en la Vuelta EL HERALDO

La Vuelta Ciclística EL HERALDO no solo incentiva a la actividad física y al deporte, también incita a la unidad entre familias y la solidaridad. Familiares de los competidores arribaron al Campo de Parada Marte este domingo 15 de noviembre para apoyarlos, ese es el caso de Andrea Medina y su madre, Tania Betanco. A continuación los detalles.