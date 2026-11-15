"Me gustó que mi papi viniera a esta carrera bonita": Andrea y su madre en la Vuelta EL HERALDO

La Vuelta Ciclística EL HERALDO no solo incentiva a la actividad física y al deporte, también incita a la unidad entre familias y la solidaridad. Familiares de los competidores arribaron al Campo de Parada Marte este domingo 15 de noviembre para apoyarlos, ese es el caso de Andrea Medina y su madre, Tania Betanco. A continuación los detalles.
La lente de EL HERALDO captó a la pequeñita en los hombros de su madre, tras la salida de su padre y su tío, quienes compiten en la Vuelta Ciclística en la que participan más de 1200 ciclistas.
"Me gustó que mi papi viniera a esta carrera bien bonita", expresó Andrea con una sonrisa.
Tania Betanco detalló que su hija disfruta de acompañar a su padre a las actividades deportivas, por lo que madrugar para el evento no fue un inconveniente. "A ella siempre le gusta venir a acompañar a su papá, mi esposo", dijo la madre de familia también con una gran sonrisa.
Asimismo, mencionó que el tanto su esposo y cuñado compiten en la categoría de Novatos B en la decimoquinta Vuelta EL HERALDO.
Según el cuadro oficial de salidas de la competencia, las categorías de Novatos B de hombres salieron del punto inicial de la carrera pedalera al filo de las 6:12 de la mañana para realizar el recorrido de una vuelta de 45 kilómetros.
Muchas familias como la de Andrea se sumaron a la convocatoria en la que corren más de 1200 ciclistas hombres y mujeres, distribuidos en 29 categorías.
Este 2026, la Vuelta EL HERALDO se realiza en pro de la fundación Anawin, liderada por el padre Ovidio Rodríguez, que tiene programas dirigidos especialmente a niños de escasos recursos.
Entre los patrocinadores que se unieron a la causa figuran Aguazul, Banpaís, BikeMart, Hydrasal, Nissan Honduras, Pizza Hut, Denny's, Musflex, Rexona, Speedy, Wow Media, Goca, GES y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Los ganadores de los primeros lugares recibirán premios, pero todos los ciclistas inscritos en la Vuelta Ciclística podrán participar en diversos sorteos de los patrocinadores.