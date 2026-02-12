Realizarán intervención administrativa en la DNVT por denuncias de venta de licencias de conducir

Tegucigalpa, Honduras.- Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, informó que se llevará a cabo una auditoría en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) por las denuncias de irregularidades en la emisión de licencias de conducir.
Velásquez afirmó que hay muchas denuncias, especialmente en las redes sociales, sobre anomalías al interior de la DNVT.
En ese sentido, el secretario instruyó una "intervención administrativa" para tratar de identificar los procesos que no se están llevando a cabo de la forma correcta.
Aclaró que los trabajos serán más como una auditoría para que los policías "sepan que vamos a estar encima de ellos, vigilantes de que no utilicen este tipo de autoridad para poder cometer actos de corrupción".
En 2023 la Unidad Investigativa de EL HERALDO PLUS se infiltró en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para comprar licencias de conducir ilegales a una poderosa red que tiene controlada la institución y que posee tentáculos en todos los departamentos.
Los uniformados poseen claves, ya tiene compradas las citas y exámenes médicos, cobran hasta 7,500 lempiras por licencia y atienden grupos de 20 a 50 personas por día en las instalaciones de la DNVT, ante la vista gorda de altos mandos.