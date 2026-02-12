Realizarán intervención administrativa en la DNVT por denuncias de venta de licencias de conducir

Tegucigalpa, Honduras.- Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, informó que se llevará a cabo una auditoría en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) por las denuncias de irregularidades en la emisión de licencias de conducir.

Velásquez afirmó que hay muchas denuncias, especialmente en las redes sociales, sobre anomalías al interior de la DNVT.

En ese sentido, el secretario instruyó una "intervención administrativa" para tratar de identificar los procesos que no se están llevando a cabo de la forma correcta.