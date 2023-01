Red de policías de Tránsito vende licencias de conducir por más de 7 mil lempiras

De inmediato se le dijo que sí, pero que se le daría tras la entrega de la licencia; miró con seriedad, tomó su teléfono y pidió que no debían ser desconfiados con la transacción.

“Si ustedes tienen desconfianza, no se preocupen; si no quieren pagar antes, no paguen. Solo algo, nada más, yo no soy malo, yo les ayudo de buena fe, si no me quieren pagar ahorita, no lo hagan, páguenme cuando ya la saquen, pero si no la pagan, automáticamente les queda bloqueado todo”, amenazó.

Sin tomar aire, alardeó, “¿ustedes creen que con este carro del año que ando les voy a robar?”, y sin quejarse más de inmediato instruyó para que se le siguiera a otro punto ahí mismo en la gasolinera donde estaba otro grupo de solicitantes que también iban a tramitar su licencia de conducir de manera ilegal.

