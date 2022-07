Exclusiva: Exámenes para licencia de conducir sin análisis médicos se venden en redes sociales

Con la conversación cerrada, el vendedor de los exámenes para la licencia de conducir citó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus en una casa a inmediaciones de la sede de Tránsito ubicada contiguo a Infop. Dicha instalación funciona como clínica, aunque no reúne las condiciones.

En su repertorio de consulta gratuita la persona puede explorar por el mundo del amor: “¿Quieres recuperar a tu pareja?, ¿no tienes suerte en el amor?, casamiento espiritual 100% efectivo en horas, hechizos de amor, ¿la persona que amas no te ama?”. Prometen que “lo traemos de regreso, no importa el lugar o la distancia, trabajos 100% garantizados”.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus conversó con varios, quienes, muy cortésmente, ofrecieron sus servicios a diferentes precios, con líneas de WhatsApp del extranjero aunque su ubicación es local.

A una de ellas, la “Maestra Elena”, se le planteó el caso de una pareja, una mujer de 45 años, madre soltera, que tenía un tórrido romance con un galán de su misma edad.

En la historia, el sujeto era casado, pero fue aceptado. De repente en un mes comenzó a cambiar, así que la petición fue clara “deseo retenerlo a mi lado”.

Mediante audios, la persona explicó que era una “maestra y guía espiritual Rosario”, que deseaba interioridades de la historia para poder analizar su caso y establecer el precio mientras reposaba su cuerpo en una “cámara fría”. Además, pidió fotografías de los enamorados para comenzar y los nombres completos.

La maestra fijó el precio en 2,000 lempiras con un anticipo de la mitad, aseguró que ese hombre caería rendido a los pies de la mujer con solo unos sencillos pasos que debía seguir una vez le pagaran.

El trabajo no se continuó, aunque si se evidenció una gran cantidad de afectados que reclamaban que no solo no les ayudaron con su caso, sino que no volvieron a saber de los brujos después de realizar el pago.

También hay evidencia de personas que utilizan publicaciones con el logo de la Alcaldía Municipal para ofrecer trabajo, pero no son páginas oficiales y los mismos usuarios se han encargado de advertirles a las demás personas que se trata de una estafa.

