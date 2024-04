No, no trabaja aquí.

Ninguno de mis dos hermanos están legalmente casados; no sé, la verdad, las situaciones de mi hermano, no sé la vida de mis hermanos, yo respondo por mí

No es mi yerno, legalmente mi hija no está casada, si trabaja aquí, es cercano a mí, pero no es familia.

Luego de pensar un poco, Flores expresó que “le quiero comentar que la doctora ni siquiera está por contrato, por eso me parece absurdo. porque tenemos una modalidad que se llama servicios profesionales y son para cargos que no contamos, y ellos no tienen derechos, servicios profesionales; sería ilógico que mi personal de confianza fueron personas que no conozco, por eso se llaman puestos de confianza, no son familiares”.

A la directora se le consultó si era verdad que se había pagado dos veces las prestaciones, pero lo negó.

Flores aseguró que fue cancelada solamente una vez y en menos de un mes ya la habían llamado por sus capacidades para el cargo de directora. Sostuvo ante el equipo de EL HERALDO Plus que no esconde absolutamente nada y tiene toda la documentación soporte para defenderse si es necesario de los señalamientos orientados por personas que pretenden dañar su imagen.