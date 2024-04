$!Capacitación VIP tuvieron empleados del IP en lujoso hotel de playa en Tela

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus tuvo acceso exclusivo a los documentos que evidencian un millonario pago de más de 1.9 millones de lempiras que se hizo para una capacitación del Registro Vehicular del IP.

La solicitud para la jornada de formación se hizo por medio de la Dirección General de Registro Vehicular del IP. Para tal evento, por medio de memorándum No. DGA-SGP-IP-0001-2023, de fecha 4 de enero de 2023, la subgerencia de Presupuesto les puso a disposición dos millones de lempiras.

La certificación para la contratación del lujoso hotel a la orilla de la playa en Tela, Atlántida , se realizó mediante la resolución No. SE-IP-018-2023, con fecha 22 de febrero del año 2023, resolviendo así la adjudicación de la licitación pública LPN-IP-001-2023, según los documentos a los que tuvo acceso este rotativo.

Ese mismo día los funcionarios públicos disfrutaron de una noche de karaoke. EL HERALDO Plus conversó con algunos de los participantes bajo la condición de no revelar su identidad, quienes afirmaron que se les notificó que estaba totalmente prohibido el uso de dispositivos móviles para tomar fotografías o videos, pues no debían dejar evidencia en redes sociales de las situaciones vividas al terminar las capacitaciones.

La divulgación de la capacitación VIP estuvo a cargo del departamento de comunicaciones del IP, que posteó en redes sociales las actividades del evento, pero estratégicamente no puso dónde se desarrolló, por lo que incluyó únicamente fotografías y videos de las charlas recibidas en los salones.

Entre otras solicitudes, en el contrato se pidió un salón para capacitación tipo escuela con capacidad para 288 personas, que tuvo un costo de 32,413.05 lempiras; el auditorio para la misma cantidad de personas tenía el mismo costo, según los documentos en posesión de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

Por el servicio de audio profesional pagaron 28,091.30 lempiras, la mesa con arreglo floral para el escenario tuvo un costo de 2,117.66 lempiras y el servicio de Internet por tres días 12,965.22 lempiras.

Además, por el data show con proyector pagaron 2,255.96 lempiras, en el coffee break para las 288 personas se destinaron 80,904.96 lempiras, el servicio de meseros por tres días 22,040.80 lempiras y el servicio de mantelería básica para mesas y sillas 4,321.74 lempiras.