EL HERALDO Plus visitó el municipio, ubicado en la frontera de Guasaule -entre Honduras y Nicaragua- y que alberga unos 50 mil habitantes. Este equipo periodístico conversó con su gente, recopiló testimonios de autoridades, familiares y amigos del edil e incluso visitó su casa ubicada a la orilla de la carretera Panamericana, una inmensa propiedad resultado de una herencia de su padre, León Castillo (QDDG), exdiputado del Partido Liberal.

Al alcalde de El Triunfo no solo se le menciona como participante, si no como líder de la banda “Los Castillos”, los responsables del tráfico de drogas en el corredor sur de Honduras , aprovechando los cargamentos de cocaína que ingresan desde Nicaragua, según las autoridades.

Todas las personas hablan del tema, pero no desean precisamente que se les relacione, pues lo ven muy delicado. Eso no le importó a Abraham Rodríguez, quien relató que “él papá estuvo preso, todo el pueblo lo sabe, me sorprende un poco, pero yo que conozco la historia de este pueblo, le puedo decir que no hay que meter las manos al fuego por nadie; ahora como alcalde, pues muy poco trabajo, les gusta el poder pero no la proyección con la comunidad”.

Esta opinión es compartida por Indira Carias, encargada de un puesto de licuados en la terminal de mototaxis: “Estamos helados, sorprendidos, el alcalde es muy querido acá, verá que la mayoría de personas le hablan bien, es un joven trabajador, yo no creo nada de eso”.

“No creo nada de lo que dicen de él, lo conozco muy bien, estamos sorprendidos, ahorita hablaba con la muchacha que vende tortillas y estábamos en eso, impactadas por lo que le están haciendo, no lo creemos”, explicó a EL HERALDO Plus Wendy Rodríguez, una vendedora instalada en el mercado municipal.

La búsqueda de opiniones llevó a EL HERALDO Plus a la casa del alcalde, una inmensa propiedad ubicada en la salida del municipio; la vivienda está rodeada por un inmenso muro de madera y metal y adornado en toda su extensión por decenas de cabezas de leones, diseño del padre del edil al ser amante de este animal que representa, a su vez, su apellido.

Quien sí cruzó palabra con EL HERALDO Plus fue una mujer que se identificó como cuñada de Castillo, quien explicó que su esposo, Hilder Castillo -recién anunciado precandidato a diputado por el Partido Liberal- no estaba ahí, como preocupación por si también era buscado por los medios. “No sabemos nada de Cristhian, aquí no van a obtener ninguna información”.

Sin embargo, EL HERALDO Plus conversó con un amigo íntimo de la familia que salió de la casa: “Mi nombre no es importante, sabemos que Cristhian no tiene nada que ver con lo que se le acusa, esta es una persecución política (contra) el alcalde, su hermano recién anuncia su candidatura a diputado, entonces, ya vemos por donde va la cosa, mi hermano es inocente, trabajo con él, nada de lo que dicen es verdad”.

El sujeto destacó que personalmente le aconsejó a Cristhian Castillo no involucrarse en política. “Se lo dije, es lo más sucio que hay, tenemos las consecuencias, pero llevan la herencia de don Leoncio que fue diputado, hablando de eso, él también estuvo preso en Estados Unidos, acusado de lo mismo, pero logró demostrar que nada que ver e incluso fue indemnizado”.

EL HERALDO Plus constató la detención del hondureño José León Castillo en 2000, aunque por delitos relacionados a tráfico de personas -como cabecilla de una banda que movía indocumentados a Estados Unidos- y no por narcotráfico, según consignaron medios en esa fecha.