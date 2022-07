Mayores de 18 años siguen en centros de internamiento en Honduras

“Estando afuera ya estaba adaptado a la sociedad prácticamente. Cumplía todo a cabalidad y luego me sancionaron injustamente”, condenó.

Durante ese corto tiempo siguió su vida. Conoció una joven y, por la naturaleza de la vida, ahora es papá. No conoce en persona a su hijo, ya que la misma justicia lo llevó de vuelta al centro de rehabilitación donde lleva un año y seis meses privado de libertad.

“En la extorsión las cartas que dicen que uno pone a firma y puño, me pusieron una carta que no había hecho”, lamentó.

Lo detuvieron por el delito de extorsión cuando tenía 17 años. La infracción que impuso un juez fue de siete años y seis meses, sin embargo, se queja de que le adjudicaron evidencia que no le pertenecía.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jóvenes de 19, 20 o 21 años cumplen su infracción en centros de internamiento de menores. No se trata de preferencia o beneficio, la ley los tiene allí.

En el Código de la Niñez y Adolescencia menciona en el artículo 187 que “el cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad no afectará el seguimiento de las medidas o tratamientos decretados por la autoridad competente”.

La Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus analizó cada una de las detenciones realizadas desde 2017 hasta febrero de 2022. En total hubo 2,388 menores infractores capturados, sin embargo, el nueve por ciento tenía entre 18 y 24 años.

Los adolescentes de 12 a 17 quedan sujetos al Código de la Niñez y Adolescencia que establece como sanción máxima ocho años dentro de un centro de internamiento, pero no hay reglamentación de cuántos años por delito.

El Código Penal de Honduras especifica en los artículos 10 y 30 que no son imputables bajo esa normativa los menores de 18 años (quienes tengan menos de 12 años no pueden ser juzgados bajo ninguna ley), es decir que solo pueden ser juzgados como adultos los mayores de 18 años.

Cuando son detenidos, los menores son presentados ante un juez que decide qué tipo de medida les impondrá, porque en la ley no se especifica. Muchos son enviados a los centros de internamiento y otros a sus casas, con medidas sustitutivas.

Hasta el pasado 30 de junio de 2022, en Jalteva Nuevo, un centro de internamiento -que parece más una carcel- ubicado en Cedros, Francisco Morazán, había 93 personas privadas de libertad, pero 37 jóvenes tenían más de 18 años y 20 ya se habían convertido en mayores de edad (tenían 21 años o más).

En este centro la mayoría de jóvenes están ligadas a maras y pandillas. Por ejemplo, en los módulos D1 y D3 están los jóvenes de la Pandilla 18, mientras que en los módulos D5 y D7 está la población común, aunque también son menores vinculados a otras estructuras criminales.

En Jalteva, conocido también como Jalteva Viejo, en esa misma fecha habían 36 menores infractores, de los cuales seis tenían entre 18 y 23 años.

Uno de ellos es Julián, un joven fornido, de voz ronca y pausada, quien trata de reinvidicarse cada día. Quiere ser abogado, de los buenos, sobre todo por el duro proceso que ha pasado.

El joven de 19 años ha tenido una vida de golpes y alegrías; sus antecedentes no dejan de recordarle lo mucho que extraña a su familia, a quienes solo ve cada 15 días durante las visitas que permiten en el centro de internamiento.

“Quisiera en estos momentos venir y darles un abrazo a mis padres, estar con ellos y disfrutar de esos buenos momentos que tal vez me perdía por andar en cosas malas... quisiera recuperar todo el tiempo perdido que he estado aquí”, dijo en diálogo con el equipo de EL HERALDO Plus.