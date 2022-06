Abusos de altos funcionarios absorben los ingresos del Pani

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 28 de febrero de 2022, la exdirectora del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Patricia Asfura, solicitó al gerente de Recursos Humanos el adelanto de décimo cuarto mes de salario, pese a que estaba a punto de dejar el cargo porque asumía la nueva administración.

Faltaban cuatro meses para recibir el derecho laboral como todos los empleados, además la llegada de los funcionarios de confianza del nuevo gobierno para asumir ese puesto cada vez era más cercana.

“Por este medio estoy solicitando, me autorice me adelante lo que me corresponde a la fecha del décimo cuarto mes, correspondiente al año 2022, ya que tengo problemas personales que resolver”, establece la nota en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

Tres días después, es decir, el 3 de marzo, se hacía efectiva la orden de pago número 8037 por un total de 104,282.64 lempiras y un cheque por 103,239.81 lempiras debido a que se hizo la deducción del 1% que corresponde al sindicato.

El décimo quinto contrato colectivo de la institución establece en la cláusula 106 que después de dos meses de haber laborado en la institución, cada empleado, incluso los representantes del patrono, tienen derecho al décimo cuarto mes de salario.

Sin embargo, la directora lo solicitó por adelantado, a pesar que había cambio de gobierno y ella era la representante directa del patrono. Además, ella debía solicitarlo al Consejo Directivo del Pani (Codipani) para que lo autorizara.

Directivos del Sindicato de Trabajadores del Pani (Sitrapani) -que solicitaron el anonimato- indicaron a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que no tienen conocimiento de que se haya seguido el debido proceso para adelantarle el décimo cuarto a la exdirectora, pero sí tenía el derecho de recibirlo una vez se haya ido.

En comunicación telefónica, Asfura solo expresó que “yo no tengo ninguna información que darle, gracias” y luego colgó la llamada sin dar más explicaciones a las preguntas del periodista de EL HERALDO Plus.

Desde su creación se estableció que el Pani es la institución que rectora y regula la producción, venta y distribución de la lotería nacional; controla, supervisa y facilita a operadores que ofrecen productos similares con el fin de garantizar los recursos financieros para la ejecución de los programas y proyectos de inclusión social del Estado.

Sin embargo, en las últimas décadas los políticos de turno nombraron a funcionarios que no velaron por el fin social de la institución, sino que la utilizaron para su beneficio personal, buscando exprimir sus recursos.

Así lo evidencian documentos en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, donde muestran que empleados de confianza o representantes del patrono, es decir, que fueron nombrados por el partido de turno en cargos administrativos, demandaron al Pani exigiendo todos los derechos sindicales.

La primera demanda se hizo en el 2016 por parte del jefe de presupuesto, el agente de gerente financiero, el jefe de control de calidad, la gerente de lotería, el encargado de publicidad y la jefa de servicios generales.

A la demanda también se sumó el jefe de bienes, el jefe de contabilidad, el jefe de planificación, el jefe de informática, el jefe de ventas, el gerente administrativo y el jefe del Fondo de Previsión Social.

Ellos exigían de forma retroactiva la nivelación y ajustes de salarios, pagos de bonos de contratación, ajustes del decimotercer mes y decimocuarto mes de salario, reajuste de vacaciones, pago por nacimiento de un hijo con base en el contrato colectivo XIII y XIV de la institución.

No obstante, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinaron declarar sin lugar la demanda y absolver al Pani de las peticiones hechas por los demandantes, amparados en que no hubo discriminación ni violación de derechos.

Luego, el 12 de abril del 2019 volvieron a la carga, impugnando el decimoquinto contrato colectivo de la institución con la incorporación de otros funcionarios, y exigiendo todos los derechos sindicales, como los antiguos empleados que laboran en la institución.

Para el Sitrapani no es posible que el patrono y sus representantes quieran ser parte del sindicato, nunca se ha visto, además esto representaría una carga para la institución de más de 40 millones de lempiras, porque entre los demandantes hay personas con salarios de más de 45,000 y 20,000 lempiras.

Lo que muchas personas buscan es lucrarse de la institución, denunciaron directivos del Sitrapani, ya que mediante un mal procedimiento, los empleados que fueron separados por el escándalo de la venta de lotería en la ventanilla que operaba en la institución fueron restituidos con todos los derechos.

Este personal nunca dejó de trabajar para el Estado, porque las mismas autoridades los colocaron las el Programa de Becas 2020 y en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y regresan al Pani sin obstáculo, denunciaron.

