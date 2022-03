TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tener una licencia de conducir no solo da permiso para encender un vehículo y moverse de un lugar a otro sin problemas, este documento también otorga al chofer obligaciones y deberes.

Gabriel Andino , del área administrativa del centro de la Cruz Roja, explicó que el proceso de los exámenes dura de entre 40 minutos a una hora.“Si una persona no pasa un examen no se continúa con el proceso. Por ejemplo, si detectamos problemas de la vista o auditivos, tiene que ir a tratarse y volver para continuar con los demás exámenes”, explicó Andino.

Aprobación

La prueba práctica en la pista ovalada, que también se aprueba con un 70%, se realiza en menos de cinco minutos si todo se hace bien. Primero se hace un giro en “U”, luego se estaciona de reversa para colocar el vehículo de salida para ingresar a la pista.

“Si vienen unas 90 personas al día, unos 15 no logran obtener la licencia. Los documentos duran seis meses y las personas pueden venir cada ocho días nuevamente, por lo general solo vienen hasta tres veces más, porque los mandamos a practicar”, manifestó Moncada.

Los conductores reprueban el examen práctico por no seguir instrucciones, no usar el cinturón de seguridad, no usar las vías e irrespetar las señales, pero el obstáculo que más puntos resta es estacionarse en reversa entre los conos.

Para tomar el circuito se debe hacer un alto y y girar a la derecha, metros adelante se debe hacer el segundo alto, se avanza para cruzar unos obstáculos, se topa con el tercer alto para seguir y estacionar nuevamente de reversa, se continúa y aparece el cuarto alto y un paso cebra, luego hay un quinto alto en una pendiente y se debe seguir para salir de la pista por el mismo punto donde se ingresó. La prueba finaliza al estacionar el vehículo de reversa.

VEA: Proponen que policía escolar apoye en seguridad a estudiantes de la capital