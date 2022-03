Proponen que policía escolar apoye en seguridad a estudiantes de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Ya me han asaltado. Esa vez solo vine al colegio a dejar unos papeles; cuando salí, sentí que me perseguían, por miedo me acerqué a una señora, pero en cuestión de segundos ya me había quitado la cartera”, recordó Emily Euceda, una estudiante de la capital.

La alumna tomó de referencia esa experiencia para expresar la necesidad, que a su criterio existe, de reforzar la seguridad en las cercanías de los centros educativos.

Para ello, la Policía Nacional planifica la puesta en marcha de una nueva estructura a la que ya denominaron policía escolar. Pese a que esta iniciativa ya se había practicado años atrás debido a un repunte de violencia en centros educativos, será hasta en este nuevo gobierno que se retomará. Lo que se busca con esta nueva estructura es evitar que se den actos que alteren la tranquilidad de estos lugares, así lo explicó Edgardo Barahona, subcomisario de la Policía Nacional.

LEA: Desde el Legislativo proponen una solución al enredo de cables en el DC