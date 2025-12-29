  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital

Esta tradición popular, cargada de sátira, humor y crítica social, simboliza la quema de lo negativo del año que termina y la esperanza de un nuevo comienzo, reuniendo a familias y comunidades en una de las celebraciones más esperadas del fin de año.

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 16:14
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
1 de 16

Coloridos Años Viejos esperan el conteo final para arder y despedir el 2025, con representaciones cargadas de sátira, humor y crítica social.

Fotos: David Romero/EL HERALDO.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
2 de 16

Los monigotes representan personajes del año que termina, con sátira y creatividad popular.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
3 de 16

Cada muñeco simboliza lo bueno y lo malo que deja el 2025, con sus aciertos y desaciertos.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
4 de 16

Familias se reúnen alrededor de los Años Viejos en la última noche del año.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
5 de 16

La quema de monigotes marca el cierre simbólico del año que se va.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
6 de 16

El fuego purifica y da paso a nuevas esperanzas para el Año Nuevo y cada uno de los elementos de los Años Viejos tienen un significado.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
7 de 16

Barrios, colonias y locales a la orilla de la carretera exhiben sus Años Viejos hechos a mano.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
8 de 16

La tradición mezcla humor, crítica social y arte popular, pues solo los personajes más reconocidos son representados.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
9 de 16

Algunos monigotes recrean escenas políticas y de actualidad, por lo que cada año son distintos personajes.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
10 de 16

Los colores y detalles reflejan la imaginación de sus creadores, muchos de ellos con detalles tan específicos.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
11 de 16

Niños y adultos participan en la elaboración de los muñecos que cada año llenan de risas y folclore a la población.

Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
12 de 16

La pólvora y las llamas anuncian la despedida del 2025, llevándose con las llamas las malas vibras del país.

Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
13 de 16

Los detalles de los monigotes sorprenden por su dedicación y esmero en cada uno de los pichingos.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
14 de 16

Este año los protagonistas son los políticos, que cada año no pueden faltar.

Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
15 de 16

Los Años Viejos se convierten en el centro de las celebraciones de fin de año.
Creativos Años Viejos se preparan para despedir el 2025 en la capital
16 de 16

La tradición se mantiene viva de generación en generación. El fuego consume los monigotes y simboliza dejar atrás el pasado.
Cargar más fotos