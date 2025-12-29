Refuerzan operativos para frenar venta de pólvora en la capital por Año Nuevo

Tegucigalpa, Honduras.- Por generaciones, la quema de pólvora se volvió una tradición significativa en cientos de hogares capitalinos, sin embargo, durante los últimos años, su comercialización permanece prohibida en el Distrito Central.

Pese a las advertencias y campañas de concientización ciudadana, miembros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aseguraron que durante las fiestas de Año Nuevo reforzaran las medidas de control ante la venta de los famosos cuetes.

"Es una falta muy grave el tema de vender pólvora y se van a seguir implementando medidas de incautaciones y multas que podrían alcanzar hasta los 80 mil lempiras de acuerdo a si es reincidencia o no", explicó Marco Méndez, gerente de orden público de la comuna capitalina.

Según Méndez, el órgano edilicio desarrolla jornadas "antipólvora" en la capital en conjunto a la Policía Municipal, pero existen categorías que aplican al momento de incautar o multar.

Explicó que el tipo de pólvora que no representa un riesgo para la población, como los cachinflines o las luces de bengala, son permitidos.

"En el Distrito Central se sigue decomisando pólvora, hay cositas que sí están permitidas, como luces de bengala, algunos cachinflines, algunas piedritas, cositas pequeñas, pero lo que son morteros, cuetes y todo eso, claramente no está prohibido", detalló.