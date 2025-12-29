  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Momento en que iniciaba el incendio en el mercado Medina de San Pedro Sula

Personas que transitaban por la zona captaron los primeros momentos en que el incendio en un puesto de cohetes comenzaba a tomar fuego.

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 19:01
El Heraldo Videos