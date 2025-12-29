Elecciones Honduras 2025
Fallecen dos personas en unidad de transporte en camino a Tegucigalpa
Dos personas perdieron la vida dentro de una unidad de transporte que viajaba de Güinope a Tegucigalpa. La Policía y la Cruz Roja atienden la escena y trasladan a los heridos.
Estalin Irías
seguir +
Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 10:09
Fallece el policía y abogado Cristian Miguel Carranza en un accidente vial en Sabanagrande
Jefry Sánchez
Videos
Nuevas imágenes muestran el fatal choque en puente de Tegucigalpa
Cortesía
Videos sucesos
Intentó escapar con el carro hecho pedazos luego de arrollar a un motociclista
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Así fue el asalto frustrado en un supermercado en La Ceiba; capturaron a los hechores
Cortesía
Videos sucesos
Extorsión precedió al crimen de mujer que inauguraría plaza comercial
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Captan asalto armado en la colonia Lomas del Norte
Cortesía
Videos sucesos
Incendio de gran magnitud consume maderera en Choloma; bomberos trabajan en la zona
Grupo OPSA
Videos sucesos
Hondureña Ana Martínez asesinada en EEUU; su pareja ejercía control obsesivo y maltrato
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Encuentran cuerpo de joven en bolsas negras en Tegucigalpa
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Muerte de Miguel Salgado genera luto en Colegio Médico e IHSS
Jefry Sánchez
Videos
Momento cuando grúa aplasta al ingeniero Miguel Venancio Madrid
Cortesía