Fallecen dos personas en unidad de transporte en camino a Tegucigalpa

Dos personas perdieron la vida dentro de una unidad de transporte que viajaba de Güinope a Tegucigalpa. La Policía y la Cruz Roja atienden la escena y trasladan a los heridos.

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 10:09
