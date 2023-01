Casas de Choluteca serán las primeras en ser entregadas a damnificados de Eta y Iota

Residencial Hernández tiene un presupuesto de un poco más de 208.7 millones de lempiras y está en un 80.84% de avance, según los documentos que recibió EL HERALDO Plus por parte de la UCP, aunque sus desarrolladores afirman que ya reportaba un 90% de marcha.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La residencial Hernández , ubicada en Balcanes, Choluteca, es el proyecto habitacional gestionado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) que comenzó con más atrasos -EL HERALDO Plus la visitó en dos ocasiones-, aunque paradójicamente será el primero en ser entregado.

El proyecto en primera instancia se planteó para finales de este mes, pero se solicitó una ampliación de dos meses, por lo que estaría culminado a mediados de marzo.

En comparación con los demás proyectos gestionados con la UCP, el de Balcanes es el que muestra avances reales y que se puede observar obreros trabajando.

EL HERALDO Plus llegó de sorpresa a visitar las viviendas y se encontró que todas están levantadas en su totalidad, solo están pendientes las calles, la planta de tratamiento de agua y el tanque elevado de suministro del vital líquido, aunque todos con avances.

Luis Alberto Hernández, superintendente del proyecto, explicó a EL HERALDO Plus que el proyecto no se ha detenido debido a que “Inmobiliaria del Pacífico Sur ha inyectado dinero al proyecto, aun y cuando el dinero de la UCP no ha entrado, entonces como puede ver nosotros tenemos material y equipo que nos permite avanzar y solo es lo que decimos, lo pueden ver, ya estamos trabajando en la pavimentación de las calles”.

Argumentó que si existieron pequeños atrasos en las obras fue por cuestiones de lluvia, pero aun así se planificó para realizar labores.