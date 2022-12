El equipo de Investigación de EL HERALDO Plus recorrió el municipio de El Paraíso, que cada vez es más golpeado por la delincuencia e inseguridad que dejan las maras y pandillas.

Por motivos de seguridad no quiso dar su nombre, pues aunque en ese municipio la gente se caracteriza por ser amable y platicadora, al ser interrogados sobre las redes de tráfico y venta de drogas que se han asentado allí prefieren evadir el tema.

Según los mismos pobladores, para realizar los patrullajes no reciben apoyo de las autoridades, ya que esa iniciativa es una medida desesperada para que bajen los asaltos y delincuencia, dejando entrever que se ven orillados a hacerlo porque la Policía no cumple con su función.

No obstante, el jefe de policía de ese municipio manifestó que “tenemos el personal suficiente para poder actuar de la mejor manera en cuanto a lo que es equipo logístico y recursos humanos”.

“¿Cree usted que la extorsión ha incrementado?”, preguntó el equipo de Investigación de EL HERALDO Plus a un habitante que circulaba por una de las colonias de El Paraíso.

“Pues es que eso no se conocía en El Paraíso, la extorsión no se escuchaba por aquí. Nosotros conocemos amigos que han sido extorsionados y creo que todo eso es provocado por un problema estructural, básicamente al no tener como una política definida a nivel de seguridad”, contestó el hondureño.

Para los pobladores solo queda el recuerdo de los días en los que se percibía un ambiente de paz y alegría, cuando se reunían en la aceras de las casas a platicar en la noche, pues ahora cuando el sol se pone se quedan en sus viviendas por miedo a ser asaltados, extorsionados o perder la vida a manos de sicarios.

Cansados de esta situación, algunas comunidades se han organizado para autoprotegerse. Otra colonia visitada por este rotativo contó que crearán un grupo de WhatsApp para apoyar a los vecinos que se encuentren en alguna situación que necesiten intervención o ser acompañados a algún punto peligroso.