Más de 5 mil pesquisas de la DNVT afectadas por apagón de cámaras del 911

“Sí se generó un impacto (por la ausencia de los videos) ya que muchos conductores se dan a la fuga, también dificulta identificar las placas de vehículos y se genera impunidad al no poder determinar quién tiene la culpa”, indicó.

De acuerdo con lo declarado por el investigador, EL HERALDO estima que si utilizaban al menos 20 videos por día, desde que el monitoreo dejó de funcionar desde abril del 2022, se han generado demoras en más de 5,580 accidentes de tránsito.

Hernández aclaró que, aunque no cuentan con los videos, las investigaciones no paran, pero sí son más difíciles sin olvidar que “cuando alguien tenía una cita y no se presentaba desde el 911 se ponía una alerta”.