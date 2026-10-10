Seis heridos deja colisión entre tres vehículos en la CA-5, en Amarateca

Tegucigalpa, Honduras.- Seis personas heridas dejó una colisión entre tres vehículos registrada en la carretera CA-5, a inmediaciones del sector de Amarateca, en el Distrito Central. Personal del Cuerpo de Bomberos recibió una llamada de alerta sobre el percance vial, por lo que los socorristas se trasladaron de inmediato al sector.

El capitán Carlos Bonilla, vocero del Cuerpo de Bomberos, dijo a EL HERALDO que, tras el fuerte impacto entre los tres automotores, resultaron heridos tres adultos y tres menores de edad. "Solo se han atendido a personas lesionadas, daños materiales y gracias a Dios no se presentan víctimas mortales", dijo el vocero del Cuerpo de Bomberos. Algunas de las personas heridas quedaron atrapadas en el interior de las unidades de transporte y fueron rescatadas por miembros del Cuerpo de Bomberos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse