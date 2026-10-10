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Seis heridos deja colisión entre tres vehículos en la CA-5, en Amarateca

Entre los heridos hay tres adultos y tres menores de edad, quienes fueron atendidos por miembros del Cuerpo de Bomberos y trasladados a un centro asistencial

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 15:01
Seis heridos deja colisión entre tres vehículos en la CA-5, en Amarateca

Personal del Cuerpo de Bomberos de Honduras y Fuerzas Armadas, atendieron la emergencia y rescataron a las personas heridas y las trasladaron a un centro asistencial en la capital.

FOTO: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Seis personas heridas dejó una colisión entre tres vehículos registrada en la carretera CA-5, a inmediaciones del sector de Amarateca, en el Distrito Central.

Personal del Cuerpo de Bomberos recibió una llamada de alerta sobre el percance vial, por lo que los socorristas se trasladaron de inmediato al sector.

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El capitán Carlos Bonilla, vocero del Cuerpo de Bomberos, dijo a EL HERALDO que, tras el fuerte impacto entre los tres automotores, resultaron heridos tres adultos y tres menores de edad.

"Solo se han atendido a personas lesionadas, daños materiales y gracias a Dios no se presentan víctimas mortales", dijo el vocero del Cuerpo de Bomberos.

Algunas de las personas heridas quedaron atrapadas en el interior de las unidades de transporte y fueron rescatadas por miembros del Cuerpo de Bomberos.

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Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria en el lugar del accidente y luego las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial de la capital.

A las labores de rescate se sumaron miembros de las Fuerzas Armadas que transitaban por el sector.

Debido al derrame de combustible y aceite en el pavimento, un grupo de socorristas realizó labores de limpieza en el tramo carretero para evitar otros incidentes.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para investigar las causas de la triple colisión y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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