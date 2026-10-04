Joven fallece al colisionar en su motocicleta contra un carro en la zona de Sabanagrandre

Tegucigalpa, Honduras.- Un joevencito identificado como Omar Castro, perdió la vida la noche del sábado, en el kilómetro 43, de la carretera CA-5 sur.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad de Los Chorros, perteneciente al municipio de Sabanagrande, cuando el joven de 21 años de edad, viajaba en su motocicleta.

El exceso de velocidad y el estado mojado del pavimento, debido a la fuerte lluvia de caía, en esa zona del país, habría provocado que Omar perdiera el control de su vehículo de dos ruedas, y fuera a colisionar de manera frontal contra un carro tipo pick-up.