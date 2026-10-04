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Joven fallece al colisionar en su motocicleta contra un carro en la zona de Sabanagrandre

El cuerpo sin vida fue entregado en el sitio del accidente, a petición de los familiares del fallecido, y no fue traído a la morgue

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 13:43
Joven fallece al colisionar en su motocicleta contra un carro en la zona de Sabanagrandre

Los accidentes en motocicletas son los que más víctimas mortales generan en todo el país, con relacción a percances viales.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Un joevencito identificado como Omar Castro, perdió la vida la noche del sábado, en el kilómetro 43, de la carretera CA-5 sur.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad de Los Chorros, perteneciente al municipio de Sabanagrande, cuando el joven de 21 años de edad, viajaba en su motocicleta.

El exceso de velocidad y el estado mojado del pavimento, debido a la fuerte lluvia de caía, en esa zona del país, habría provocado que Omar perdiera el control de su vehículo de dos ruedas, y fuera a colisionar de manera frontal contra un carro tipo pick-up.

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Del fuerte impacto, el muchacho salió despedido por el aire, cayendo violentamente sobre el pavimento; este agonizó por unos minutos y expiró bajo una pertinaz lluvia, en medio de la oscuridad de la noche.

La otra parte

El motorista del automotor tipo pick-up, color azul, con placas HCL 0913, detuvo su marcha, a raíz de los severos daños que sufrió el carro, y para esperar a las autoridades policiales.

Al lugar del accidente llegó una ambulancia para poder auxiliar a Omar Castro, pero cuando los paramédicos llegaron el joven ya había expirado.

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La Policía Nacional se hizo presente al sitio del percance, para levantar el parte sobre del accidente seguido del deceso. Al cabo de unos minutos, el cuerpo fue entregado a sus familiares, ya que estos se lo solicitaron a las autoridades.

Él residía en el caserío Tierra Arada, jurisdicción de Sabanagrande.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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