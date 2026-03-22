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Motociclista muere arrollado en la carretera a Olancho

El fallecido se conducía a bordo de su motocicleta e intentaba rebasar a otro vehículo cuando, antes de llegar a una curva, impactó contra el carro paila

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 07:38
Motociclista muere arrollado en la carretera a Olancho

El cadáver del hombre quedó debajo de esta pick-up color rojo.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista murió la mañana de este domingo tras verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito al colisionar contra un vehículo tipo pick-up, en la carretera que de la capital conduce hacia el departamento de Olancho.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, el ahora fallecido —quien aún no ha sido identificado— se conducía a bordo de su motocicleta e intentaba rebasar a otro vehículo cuando, antes de llegar a una curva, impactó contra un automotor tipo paila.

Producto del fuerte choque, el motociclista quedó atrapado debajo del vehículo, perdiendo la vida de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones.

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Personas que se encontraban en el lugar alertaron a las autoridades, quienes se desplazaron rápidamente a la escena para acordonar el área e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Agentes de tránsito realizan las diligencias necesarias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades en este nuevo accidente vial.

El cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue, donde se espera que en las próximas horas pueda ser identificado por sus familiares.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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