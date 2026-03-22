Motociclista muere arrollado en la carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.-Un motociclista murió la mañana de este domingo tras verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito al colisionar contra un vehículo tipo pick-up, en la carretera que de la capital conduce hacia el departamento de Olancho.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, el ahora fallecido —quien aún no ha sido identificado— se conducía a bordo de su motocicleta e intentaba rebasar a otro vehículo cuando, antes de llegar a una curva, impactó contra un automotor tipo paila.

Producto del fuerte choque, el motociclista quedó atrapado debajo del vehículo, perdiendo la vida de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones.