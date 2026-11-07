UPN vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Choluteca, Honduras .- Los Lobos de la UPNFM están derrotando 1-0 al Motagua en la cancha del estadio Emilio Williams por la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Min. 83 - Se detiene el partido por fuerte lluvia en Choluteca.

Min. 77 - Motagua perdona a UPN luego de centro de Clever Portillo a Aarón Barrios que le pasó entre las piernas, luego Moya no tuvo reacción y le rebotó para que se fuera por un costado.

Min. 66 - Motagua pide la revisión en el FVS por un posible penal, el árbitro lo revisa y no cambió de opinión.

Min. 45+2 - Jefryn Macías suelta derechazo desde fuera del área y el balón pasó muy cerca de portería. Se salvó UPN.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Min. 42 - Zapatazo desde fuera del área de Jonathan Núñez que pasó muy cerca de portería. Se salva el Motagua del segundo.

Min. 13 - Goooooooooool de los Lobos de la UPNFM goooooooooooool de Marcelo Santos que aprovechó una mala salida de la defensa azul para patear desde fuera del área y mandarla al fondo

Los 'Universitarios' sueñan con meterse a la liguilla y de conseguir un triunfo esta noche ante los azules darían un golpe en la mesa y se pondrían en la lista.

Por su parte el equipo de Javier López se disputa los primeros puestos de la tabla, son terceros y comparten misma cantidad de puntos (28) con el Real España que es segundo.

Alineaciones

UPNFM: 12. Alex Güity, 2. Dayron Suazo, 3. Geremy Rodas, 4. José García, 24. Omar Elvir, 25. Marcelo Santos, 8. Jonathan Núñez, 32. Juan Martínez, 11. Samuel Elvir, 15. Julian Glavocic, 16. Carter Bodden.

Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 36. Valerio Marinacci, 17. Clever Portillo, 28. Adner Ávila, 8. Denis Meléndez, 23. José Reyes, 27. Jefry Macíaz, 9, Jonathan Moya y 19. Rodrigo de Olivera.