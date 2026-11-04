Estrella Roja vs Motagua EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Danlí, Honduras.- El Estrella Roja tendrá una prueba exigente este miércoles cuando reciba al Motagua en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí. El equipo de Óscar Isaula llega motivado después de golear 3-1 al Independiente, resultado que le permitió regresar a la senda del triunfo, alcanzar los 16 puntos y colocarse en la sexta posición de la tabla.

El conjunto danlidense acumula tres partidos consecutivos sin perder, con dos victorias y un empate. Ahora buscará aprovechar su condición de local para prolongar esa racha y volver a sorprender a uno de los equipos grandes del fútbol hondureño.

Además, Estrella Roja tiene un antecedente favorable en este enfrentamiento. En el primer duelo del torneo, disputado el 9 de agosto en el estadio Nacional Chelato Uclés, derrotó 2-0 a las Águilas con anotaciones de Reinieri Mayorquín y Edilson Gómez, ambos mediante tiros libres.

Por su parte, Motagua llega en buena forma después de vencer 2-0 al Marathón, resultado que le permitió subir al tercer puesto de la clasificación. Los dirigidos por el conjunto azul buscarán una victoria que les permita mantenerse en la pelea por los primeros lugares y tomar revancha de lo ocurrido en la primera vuelta.

Las estadísticas respaldan al Motagua cuando enfrenta a equipos ascendidos, ya que acumula ocho partidos consecutivos sin perder en condición de visitante ante estos rivales, con cinco triunfos y tres empates.

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Sin embargo, Estrella Roja quiere hacer valer su localía y demostrar que su primera victoria ante las Águilas no fue casualidad. El encuentro representa una nueva oportunidad para los danlidenses de dar un golpe en el campeonato, mientras Motagua intentará imponer su experiencia y llevarse los tres puntos.