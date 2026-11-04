Javier López: "Motagua no puede estar satisfecho con el tercer lugar"

El estratega español también explicó las modificaciones tácticas que permitieron la reacción azul en la segunda mitad. "Modificamos la estructura. Creo que fuimos mucho más agresivos, con los dos puntas en la media punta. Ganamos las posiciones interiores y creo que ahí generamos mucha superioridad", señaló. López destacó que Motagua tuvo cinco situaciones claras de gol y resaltó la importancia de conseguir los tres puntos: "Para mí y para el grupo era muy importante ganar este partido. Se lo dije en el descanso: de aquí no nos podemos ir sin una victoria".

Danlí, Honduras .- Javier López , técnico del Motagua , valoró la remontada de su equipo ante Estrella Roja en la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El entrenador reconoció que esperaba un partido complicado por el desgaste físico acumulado, el nivel del rival y las condiciones del terreno de juego. "Nos imaginábamos un partido complicadísimo por tres factores", explicó.

Por otra parte, Javier se refirió a la exigencia que existe en Motagua y dejó claro que no estaba satisfecho con la tercera posición de la clasificación. "Motagua no puede estar satisfecho con el tercer lugar; Motagua tiene que estar uno o dos", manifestó. Además, habló sobre la eliminación en la Copa Centroamericana y el rendimiento que espera mantener en el torneo local: "Si jugamos a esa intensidad es muy difícil que no seamos campeones. Lo digo abiertamente, pero hay que jugar a esa intensidad, con ese ritmo que tanto sorprendió en Costa Rica".

-- LA CONFERENCIA DE JAVIER LÓPEZ --

La conclusión de un partido que quizás se imaginaba así de sufrido, por la forma en que termina. ¿Qué conclusiones saca de tener que ir contra el resultado y poder hacer una remontada que no fue nada fácil?

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Nos imaginábamos un partido complicadísimo por tres factores. El primero, el cansancio que traemos acumulado. Es nuestro segundo partido prácticamente en tres días y veníamos del viaje de Alajuela. El segundo, el gran rival que es Estrella Roja. No es casualidad que, antes de empezar este partido, el equipo ocupara el quinto lugar de la clasificación y estuviera dando grandes sensaciones. Y el tercero, hay que decirlo también, es el estado del terreno de juego, que evidentemente dificulta a los dos equipos poder jugar como uno quiere, como a uno le gusta. Y no solo a nosotros, sino también a Estrella Roja.

A partir de ahí, se nos pone incluso más complicado con el gol al filo del descanso. Afortunadamente, las modificaciones que hicimos en el equipo y el desgaste que generaron los jugadores de la primera parte fueron aprovechados por los jugadores que entraron de refresco. Creo que tuvimos cinco situaciones de gol clarísimas, dos de ellas las pudimos llevar a la red: un golazo de Portillo y una muy buena acción colectiva que define Alejandro. Sí, en la parte final, por el cansancio de algunos de nuestros jugadores que llevan 90 minutos, sufrimos. Sufrimos porque Estrella Roja apretó, porque juega muy bien, porque está muy bien dirigido y, además, por el empuje de su afición. Realmente no tuvieron ocasiones, pero sí hubo ese dominio territorial. Costó sacar al equipo de esa zona baja, pero afortunadamente terminamos ganando el partido.

¿Qué tuvo que pasar en el entretiempo para que sus muchachos reaccionaran en la segunda mitad? En el primer tiempo, el equipo no generó oportunidades de gol y ¿qué opina de que no hayan llamado a la Selección Nacional a Cristopher Meléndez, Luis Vega y Cléver Portillo?

Bueno, en relación con tu primera pregunta, modificamos la estructura. Creo que fuimos mucho más agresivos, con los dos puntas en la media punta. Ganamos las posiciones interiores y creo que ahí generamos mucha superioridad. De ahí vinieron las asociaciones, los disparos desde fuera del área y dos o tres llegadas también muy buenas que pudieron originar gol de nuestra parte.

En relación con tu segunda pregunta, nosotros siempre respetamos lo que decida la Dirección Deportiva y el seleccionador nacional. Si no convocan a ninguno, lo respetamos y lo apoyamos; si convocan a dos, lo respetamos y lo apoyamos; y si convocan a seis, lo respetamos y lo apoyamos. En Motagua conocen los criterios por los cuales se deciden las convocatorias y de parte de nuestro club, no van a tener más que respeto y apoyo.

Se logra la victoria, pero ¿qué no le gustó hoy de su equipo y qué lo llevó a realizar las modificaciones? Otra pregunta: Luis Vega fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Luis Vega hizo una muy buena Copa Centroamericana. Ya me estoy anticipando a la que viviremos a partir de febrero. Sobre la primera, nada. Cambiamos la estructura, cambiamos el sistema. La verdad es que los jugadores que cambiaron en el descanso no es porque lo estuvieran haciendo mal. Con Darrell ya pudimos conseguir los minutos Sub-20. Me tiene muy contento porque la otra vez llegamos al límite en el partido contra Lobos y hoy ya los hemos cubierto. Tampoco era un partido fácil para él, por el central que tenía delante. Además, íbamos perdiendo y tampoco lo quise cargar con una responsabilidad excesiva. A Macías lo vi muy cansado. Ese desgaste que hicieron ellos, Barrios también, fue aprovechado por los que entraron de cambio. Modificamos la estructura y creo que ahí sorprendimos un poquito a Estrella Roja.

Ganamos muy bien el centro del campo, ganamos la posibilidad interior y de ahí nacieron los dos goles y algunas de las ocasiones que generamos. Creo que fue una victoria merecida y para mí y para el grupo, era muy importante ganar este partido. Se lo dije en el descanso: de aquí no nos podemos ir sin una victoria. No estoy satisfecho con el tercer lugar. Motagua no puede estar satisfecho con el tercer lugar; Motagua tiene que estar uno o dos. Y si somos segundos, tampoco tenemos que estar satisfechos. Pero, bueno, en este momento hay que respetar también la jerarquía de Real España, que lo está haciendo muy bien, y por supuesto la de Olimpia, que ha sido capaz de compaginar muy bien los dos torneos y de tener unos puntos de ventaja sobre nosotros.

Luego de lo sucedido en la Copa Centroamericana, ¿qué tan importante era reaccionar de inmediato para su grupo? Una parte de la prensa y de la afición quizá pensó si se podía creer en Motagua, considerando el golpe que significó aquella eliminación y que el objetivo del equipo es ser tricampeón.

Mira, a mí me gustó mucho mi equipo en el Morera Soto. Íbamos 2-0 en contra y todos nos mirábamos y decíamos: 'Hemos hecho una primera parte espectacular de visita contra el tricampeón. Vamos perdiendo 2-0 por, si quieres, dos errores nuestros, pero qué buen partido estábamos haciendo hasta ese momento'.

Desde ahí ya te das cuenta de que el equipo va a reaccionar, es decir, que va a absorber bien el impacto, empezando por su entrenador. Yo estaba muy ilusionado con la Copa Centroamericana. Hay muchas formas de caer y caer contra el tricampeón, en su estadio, con todo el mundo sufriendo hasta el último segundo. A mí también me dejó orgulloso el equipo. Lo que sí, y esto lo analizamos todos, es que si jugamos a esa intensidad es muy difícil que no seamos campeones. Lo digo abiertamente, pero hay que jugar a esa intensidad, con ese ritmo que tanto sorprendió en Costa Rica y del que todo el mundo estaba hablando. Sí, pasó la Liga, pero qué bien jugó Motagua: qué intensidad, qué ritmo, qué velocidad y qué buen fútbol. Esto es lo que tenemos que mantener ahora en el torneo nacional.

No es fácil en estas tres jornadas porque venimos con un acúmulo de cansancio muy alto, pero si somos capaces de hacer cosas como las de hoy, remontar ante un gran equipo como Estrella Roja, de visita y en un campo que no es el que más se acomoda a nuestras capacidades, pues seguro que, si en esta etapa de tres partidos sacamos nueve puntos, vamos a llegar con muchas opciones a las últimas dos jornadas de ser primeros o segundos, que es lo que queremos en este momento.