Así fue el arresto de una madre hondureña que clamaba por sus hijas ante ICE en Austin, Texas

Patricia Escobar, una madre de familia de origen hondureño, fue arrestada este miércoles 14 de octubre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés ICE) en el norte de Austin, Texas, mientras les suplicaba que no se la llevaran por sus hijas de cuatro y siete años. A continuación, imágenes y los detalles del desgarrador momento que fue captado.
La compatriota regresaba en su camioneta junto a otra fémina, luego de haber llevado a su hija de siete años a la escuela, cuando de pronto fue interceptada por agentes de ICE para arrestarla. La escena fue grabada por el activista conocido como "Limón Verde", quien registra operativos en la zona.
Entre lágrimas y gritos, la hondureña pedía que no la lastimaran y también recordaba que sus hijas quedaban solas. "¡No me estén golpeando! ¡Ahí está mi teléfono, llama, por favor!", le decía a la otra mujer que la acompañaba, mientras los agentes la forzaban a abordar la patrulla.
El esposo de Patricia, Lester, confirmó ante medios locales que el arresto de su compañera se registró poco después de que dejara a su niña mayor en la escuela. La menor se había quedado en la casa.
"Me dejaron solo con mis dos hijas. La más pequeña me está preguntando que cuándo va a venir la mamá, que a qué hora va a venir", relató Lester, visiblemente afectado por la situación.
Por otra parte, el esposo denunció que Patricia le contó que sufrió golpes durante el arresto y mientras estaba bajo custodia federal. La versión aún no ha sido abordada por las autoridades.
La camioneta de la familia quedó abandonada en la vía pública, y Patricia permanece en un centro de detención migratoria, según el relato de su familia.
Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha dado una respuesta oficial. No ha explicado por qué se realizó el operativo ni cuál es el estatus legal de las dos mujeres detenidas.
El caso no es aislado. Según el Migration Policy Institute, en los últimos meses más de 200,000 niños han sido afectados por arrestos y deportaciones en Estados Unidos.
De esa cifra, cerca del 75 % son ciudadanos estadounidenses. Muchos viven la separación familiar sin haber cometido ningún delito.
Mientras se aclara la situación legal de Patricia, sus hijas siguen preguntando: "¿Cuándo regresa mamá?".
El arresto de Patricia ha generado indignación, ya que se suma a la ola de arrestos que, en su mayoría, se realizan con exceso de fuerza en contra de inmigrantes.