Así fue el arresto de una madre hondureña que clamaba por sus hijas ante ICE en Austin, Texas

Patricia Escobar, una madre de familia de origen hondureño, fue arrestada este miércoles 14 de octubre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés ICE) en el norte de Austin, Texas, mientras les suplicaba que no se la llevaran por sus hijas de cuatro y siete años. A continuación, imágenes y los detalles del desgarrador momento que fue captado.