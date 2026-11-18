Nueva York, Estados Unidos.- Las empresas de Centroamérica que aún no utilizan la Inteligencia Artificial (IA) para sus operaciones se están quedando rezagadas y con pocas probabilidades de competir en el mercado global. Esa es la principal conclusión del primer día de conferencias de Momentum BAC 2026 que inició ayer y concluye este 18 de noviembre en Nueva York. BAC reúne a 126 representantes de 92 empresas de la región, entre ellos de Honduras, quienes tienen la oportunidad de conocer las experiencias de 27 expositores de empresas líderes a nivel mundial. El evento cuenta con aliados estratégicos de BAC en su condición de expositores especialistas que representan empresas como McKinsey & Company, AWS, LLYC, Deloitte, Microsoft y Databricks, además de expertos de BAC.

Hoy o nunca

"La conversación ya no es si las empresas incorporarán inteligencia artificial, sino cuándo y dónde puede generar mayor valor y qué necesitan para hacerlo de manera responsable" dijo a los presentes Rodolfo Trejos, vicepresidente Corporativo Senior de Banca de Empresas de BAC. Agregó que "en BAC tenemos como socios estratégicos a los principales proveedores del mundo, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes productos financieros con tecnología proporcionada por los mejores proveedores. Así facilitamos la adopción y damos el primer paso necesario para seguir creciendo en sus mercados".