La banca hondureña reafirma su solidez y fortalece la confianza financiera

Tegucigalpa, Honduras-. Los activos de la banca comercial hondureña sumaron L 1,310,623 millones al cierre de septiembre de 2026, según cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Banco Ficohsa mantuvo el primer lugar por activos, con L 245,472 millones, equivalentes al 18.7 % del total.

Al cierre de marzo, los activos de la banca comercial rondaban los 1.23 billones de lempiras, según la misma fuente. En su comunicado del 9 de noviembre, la CNBS señaló que el sistema financiero hondureño mantiene condiciones de solidez y estabilidad. El regulador reportó un índice de solvencia de 14.88 %, una liquidez de 38.50 % y una mora de 2.27 %.

También indicó que las entidades bancarias cumplen con los límites prudenciales exigidos y cuentan con capacidad para responder a sus obligaciones frente a depositantes e inversionistas.