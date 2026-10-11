Dengue en Honduras: Sesal reporta cinco muertes y más de 10 mil casos en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras acumula 10,598 casos de dengue y cinco fallecimientos asociados a esta enfermedad hasta la semana epidemiológica número 40 de 2026, de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud (Sesal). Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, detalló que del total de contagios registrados en el territorio nacional, 7,700 corresponden a pacientes con dengue sin signos de alarma y 2,698 a personas que presentan signos de alarma. Asimismo, las autoridades sanitarias contabilizan 214 casos de dengue grave, una de las formas más peligrosas de la enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti.

Mejía lamentó que cuatro de los cinco fallecimientos registrados durante el año, según las evaluaciones realizadas, pudieron haberse evitado mediante una atención médica oportuna.

Olancho encabeza los casos de dengue

En cuanto a la distribución geográfica de la enfermedad, Olancho ocupa el primer lugar en incidencia, principalmente por los contagios reportados en Catacamas y sus alrededores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Después de ese departamento se encuentran Islas de la Bahía, Choluteca, Colón y Gracias a Dios, mientras que el Distrito Central ocupa la sexta posición en la tasa de incidencia.

Sin embargo, al tomar en cuenta el número absoluto de contagios, la capital hondureña continúa entre las zonas más afectadas por el dengue, según explicó el funcionario.



¿Cómo prevenir el dengue?

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantener tapados los recipientes utilizados para almacenar agua, como pilas, barriles y cubetas, además de eliminar botellas, latas, llantas y otros objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor. De igual manera, Mejía instó a la población a solicitar el larvicida biológico BTI en los establecimientos de salud, un producto que ayuda a eliminar las larvas del zancudo en los recipientes donde se almacena agua y que, según indicó, está disponible para los 298 municipios del país.