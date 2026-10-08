Revelan cómo sigue Carlos Zelaya del cáncer tras recibir tratamiento en México

Familiares de Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, revelaron cómo se encuentra "Carlón" en México a raíz del cáncer. ¿Ha mejorado? Esto manifestaron.
En el primer trimestre de este año se dio a conocer de manera pública que Carlos Zelaya ya se estaba tratando de un cáncer y tuvo que viajar a México.
Zelaya se ha estado tratando en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Qué tipo de cáncer tiene?
Carlos Zelaya fue diagnosticado con un cáncer de pulmón en etapa 4 metastásico, que involucra la expansión del cáncer a otros órganos.
Esta metástasis hizo que el cáncer se disemine a los ganglios linfáticos, lo que propicia que Carlos Zelaya ahora tenga problemas para hablar.
Carlos Zelaya ha estado realizándose quimioterapias y monoterapias en el Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México.
Recientemente, su sobrino, Héctor Zelaya, comunicó cómo se encuentra el exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional (CN).
"Ahí está él con su tratamiento, siguiendo adelante y claro, hay que decir que la vida política, los políticos deterioran sus estados de salud por estar entregados ante una lucha popular...", inició diciendo.
Héctor Zelaya añadió: "Ahora le toca poner un poco de orden en su salud para poder seguir dando la lucha al lado del pueblo hondureño".
Una de las causas del cáncer de pulmón, cáncer que tiene Zelaya, es el consumo del cigarrillo y él por muchos años fue fumador.
Recientemente se encontró con su hermano, el expresidente Manuel Zelaya, quien viajó a México para un tratamiento de salud tras una operación de corazón a la que se sometió.
Carlos Zelaya fue diagnosticado con cáncer en 2025, previo a las elecciones del 30 de noviembre; así lo constató EL HERALDO en su momento.