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Revelan cómo sigue Carlos Zelaya del cáncer tras recibir tratamiento en México

Carlos Zelaya tiene un cáncer que ha afectado otros órganos y desde su familia informaron su estado de salud

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 12:27
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Familiares de Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, revelaron cómo se encuentra "Carlón" en México a raíz del cáncer. ¿Ha mejorado? Esto manifestaron.

 Fotos: Cortesía redes
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En el primer trimestre de este año se dio a conocer de manera pública que Carlos Zelaya ya se estaba tratando de un cáncer y tuvo que viajar a México.

Foto: Archivo El Heraldo
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Zelaya se ha estado tratando en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Qué tipo de cáncer tiene?

Foto: Cortesía redes
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Carlos Zelaya fue diagnosticado con un cáncer de pulmón en etapa 4 metastásico, que involucra la expansión del cáncer a otros órganos.

 Foto: Cortesía redes
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Esta metástasis hizo que el cáncer se disemine a los ganglios linfáticos, lo que propicia que Carlos Zelaya ahora tenga problemas para hablar.

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Carlos Zelaya ha estado realizándose quimioterapias y monoterapias en el Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México.

 Foto: Cortesía redes
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Recientemente, su sobrino, Héctor Zelaya, comunicó cómo se encuentra el exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional (CN).

 Foto: Cortesía redes
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"Ahí está él con su tratamiento, siguiendo adelante y claro, hay que decir que la vida política, los políticos deterioran sus estados de salud por estar entregados ante una lucha popular...", inició diciendo.

 Foto: Cortesía redes
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Héctor Zelaya añadió: "Ahora le toca poner un poco de orden en su salud para poder seguir dando la lucha al lado del pueblo hondureño".

Foto: Cortesía redes
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Una de las causas del cáncer de pulmón, cáncer que tiene Zelaya, es el consumo del cigarrillo y él por muchos años fue fumador.

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Recientemente se encontró con su hermano, el expresidente Manuel Zelaya, quien viajó a México para un tratamiento de salud tras una operación de corazón a la que se sometió.

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Carlos Zelaya fue diagnosticado con cáncer en 2025, previo a las elecciones del 30 de noviembre; así lo constató EL HERALDO en su momento.

 Foto: Cortesía redes
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