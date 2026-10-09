Nasry Asfura gestiona en EE UU compra de equipo para detección del cáncer

Houston, Estados Unidos.- El presidente Nasry Asfura regresó de Estados Unidos tras realizar un viaje express a Houston con el objetivo de adquirir para el sistema de salud público un equipo especializado para la detección del cáncer. Casa Presidencial había informado que el mandatario se trasladaría a EE. UU. para la "adquisición de tecnología de última generación para detectar el cáncer" y de esta manera "fortalecer las capacidades para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad". Asfura Zablah fue acompañado por funcionarios de la Secretaría de Salud y visitó las instalaciones de United Imaging Healthcare (UIH), una empresa china dedicada a la producción y venta de equipos avanzados de diagnóstico por imágenes y radioterapia.

United Imaging tiene en Houston una planta de producción, showroom y un centro de capacitación técnica. "Durante su reciente visita a Houston, Texas, Estados Unidos, el presidente de la República, Nasry Asfura, conoció de primera mano las innovaciones de una empresa especializada en estudios de diagnóstico por imágenes, donde inició el proceso de adquisición de uno de los equipos más avanzados de la región para la detección del cáncer y otras enfermedades", informó este 9 de octubre Casa de Gobierno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Poder Ejecutivo aún no ha informado cuánto costará este equipo y en qué centro médico público será utilizado.

Hasta 2023, la Secretaría de Salud (Sesal) reportaba que aproximadamente 6,000 personas morían anualmente a causa del cáncer en Honduras. Ese mismo año, la Sesal registraba alrededor de 10,500 casos nuevos de cáncer por año, siendo el 60% de los cánceres más frecuentes en adultos los de mama, cérvix, estómago, pulmón y próstata.

Planes en salud

Siempre en temas de salud, el presidente hondureño informó a inicios de octubre que se encuentra analizando la adquisición de un hospital en funcionamiento, con el objetivo de descongestionar el Hospital Escuela. Según contó, si se da la compra, trasladarían los servicios de consulta externa y emergencia que actualmente atiende el Hospital Escuela al nuevo centro médico público.