Sale nueva caravana de migrantes hondureños hacia Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.- Este martes, un nuevo grupo de personas de diferentes zonas de Honduras se reunió en la ciudad de San Pedro Sula (Cortés) con el objetivo de migrar en caravana hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Adultos, jóvenes y niños con maletas, mochilas y bolsas en mano, arribaron a la terminal de buses de la ciudad industrial para dirigirse en grupo hacia la frontera de Corinto e iniciar su travesía hacia la nación norteamericana. Muchas de estas personas se enteraron de esta nueva caravana debido a publicaciones en redes sociales que la estuvieron desde semanas atrás.

Ronald García, uno de los ciudadanos que integran la caravana, confesó a Noticieros Hoy Mismo que siente "un poco de temor", pero que es la misma pobreza y dificultades económicas los factores que los orillan a salir del país. Xavier Aguilar, un joven oriundo de Comayagua, manifestó que decide migrar para poderle dar mejores condiciones de vida a su familia y superarse a sí mismo. Reconoció que, aunque se encuentran oportunidades de empleo, son demasiados los obstáculos para poder conseguir un trabajo estable. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Cuando uno va a buscar trabajo, no le dan. Necesitan experiencia, que estén graduados. Los que no tenemos, pues hay que buscar, y los que tienen, que lo cuiden", dijo. Aguilar mencionó que no solo hondureños se suman a la caravana, sino también personas de El Salvador y Nicaragua que también buscan el denominado "sueño americano".

Advertencia de Estados Unidos