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Sale nueva caravana de migrantes hondureños hacia Estados Unidos

En la terminal de buses de San Pedro Sula se reunieron decenas de personas para salir en caravana y migrar hacia Estados Unidos, buscando una mejor vida

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 12:23
Sale nueva caravana de migrantes hondureños hacia Estados Unidos

Muchas de las personas se enteraron de esta nueva caravana a través de publicaciones de redes sociales, por lo que optaron por buscar "el sueño americano".

 Foto: redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- Este martes, un nuevo grupo de personas de diferentes zonas de Honduras se reunió en la ciudad de San Pedro Sula (Cortés) con el objetivo de migrar en caravana hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.

Adultos, jóvenes y niños con maletas, mochilas y bolsas en mano, arribaron a la terminal de buses de la ciudad industrial para dirigirse en grupo hacia la frontera de Corinto e iniciar su travesía hacia la nación norteamericana.

Muchas de estas personas se enteraron de esta nueva caravana debido a publicaciones en redes sociales que la estuvieron desde semanas atrás.

"Todas las caravanas de inmigrantes fracasarán": Embajada de EE UU en Honduras

Ronald García, uno de los ciudadanos que integran la caravana, confesó a Noticieros Hoy Mismo que siente "un poco de temor", pero que es la misma pobreza y dificultades económicas los factores que los orillan a salir del país.

Xavier Aguilar, un joven oriundo de Comayagua, manifestó que decide migrar para poderle dar mejores condiciones de vida a su familia y superarse a sí mismo. Reconoció que, aunque se encuentran oportunidades de empleo, son demasiados los obstáculos para poder conseguir un trabajo estable.

"Cuando uno va a buscar trabajo, no le dan. Necesitan experiencia, que estén graduados. Los que no tenemos, pues hay que buscar, y los que tienen, que lo cuiden", dijo.

Aguilar mencionó que no solo hondureños se suman a la caravana, sino también personas de El Salvador y Nicaragua que también buscan el denominado "sueño americano".

“No se arriesguen”: EE UU advierte a migrantes hondureños que intentan llegar a su territorio

Advertencia de Estados Unidos

Desde que salió la primera caravana del año en septiembre, la Embajada de Estados Unidos en Honduras ha advertido a la población que serán deportados quienes intenten ingresar a su país de forma irregular.

El pasado 7 de octubre, la sede diplomática aseveró que ningún migrante ha logrado cruzar la frontera sur de Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la presidencia en 2025.

Dos días después, -9 de octubre-, la Embajada afirmando que "todas las caravanas de migrantes fracasarán".

"No desperdicies tu dinero ni arriesgues tu vida. Los traficantes de personas mienten. Las caravanas fracasan. La frontera está cerrada para los inmigrantes ilegales. Cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos será detenida, deportada y procesada. No arriesgues tu futuro", escribió la embajada estadounidense.

Para el 28 de septiembre, se conoció que la primera caravana ya había llegado a territorio mexicano, situándose en el estado de Tamaulipas con aproximadamente 600 personas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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