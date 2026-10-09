"Todas las caravanas de inmigrantes fracasarán": Embajada de EE UU en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras volvió a advertir sobre los riesgos que corren las personas que intentan llegar al país norteamericano a través de caravanas de migrantes, aseverando que estas fracasarán. "No desperdicies tu dinero ni arriesgues tu vida. Los traficantes de personas mienten. Las caravanas fracasan. La frontera está cerrada para los inmigrantes ilegales. Cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos será detenida, deportada y procesada. No arriesgues tu futuro", escribió la sede diplomática en sus redes sociales. Además, acompañó la publicación con una ilustración de una caravana con la leyenda "TODAS las caravanas de inmigrantes ilegales fracasarán".

Dos días atrás, el 7 de octubre, la embajada estadounidense hizo una publicación en la cual destacaba que en el gobierno del presidente Donald Trump "ningún inmigrante ilegal está logrando cruzar la frontera sur", sin importar si se pretende ingresar al país a través de una caravana, por cuenta propia, o pagando a un traficante de personas.

Cabe resaltar que el pasado 20 de septiembre una caravana partió desde San Pedro Sula (Cortés) con cientos de hondureños con rumbo a Estados Unidos, buscando mejores oportunidades de vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A raíz de ello, la embajada de la nación norteamericana ha enfatizado en varias ocasiones que serán retornados los hondureños que traten de ingresar a su país de forma irregular.