<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Más de <b>160,000 viajes diarios</b> podría atender el <b>Trans 450 </b>si se concreta su reactivación en el Distrito Central, según las estimaciones de la <b>Alcaldía Municipal (AMDC).</b>El proyecto, que busca recuperar el sistema de transporte rápido de la capital, tendría dos recorridos principales: uno por el bulevar Centroamérica y otro por el bulevar Suyapa.Además, contaría con 10 rutas complementarias para conectar otros sectores de la ciudad con estos trayectos.