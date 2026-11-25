Tegucigalpa, Honduras.- Más de 160,000 viajes diarios podría atender el Trans 450 si se concreta su reactivación en el Distrito Central, según las estimaciones de la Alcaldía Municipal (AMDC). El proyecto, que busca recuperar el sistema de transporte rápido de la capital, tendría dos recorridos principales: uno por el bulevar Centroamérica y otro por el bulevar Suyapa. Además, contaría con 10 rutas complementarias para conectar otros sectores de la ciudad con estos trayectos.

La estimación de la municipalidad para 2026 es de 160,291 viajes diarios, una cifra 13.3% mayor que los 138,983 viajes que se proyectaban en 2015. Esto significa que el sistema tendría que atender unos 21,308 viajes diarios más que los que se calcularon hace 11 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cuántos pasajeros podría movilizar?

De acuerdo con el informe "Actualización de la demanda del Sistema BTR del Distrito Central", elaborado en julio de 2026, los dos recorridos principales concentrarían 32.2 millones de viajes al año. Por su parte, las 10 rutas complementarias representarían otros 26.2 millones. En conjunto, la Alcaldía estima que el sistema podría alcanzar 58.4 millones de viajes anuales. Para atender toda esta cantidad de viajes prevista, la Alcaldía calcula que el Trans 450 necesitaría al menos 112 unidades de transporte. La flota estaría integrada por 17 autobuses articulados, con capacidad para 140 pasajeros cada uno; 70 unidades tipo Coaster, para 30 personas, y 25 autobuses estándar, con capacidad para 70 pasajeros. El estudio también identificó que los momentos de mayor movimiento de pasajeros se registran durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde. Mientras que, a mitad del día, disminuye la cantidad de personas que utilizan el transporte público. Para establecer estas estimaciones, la Alcaldía tomó como referencia estudios realizados en 2011 y 2015, además de mediciones efectuadas en mayo de 2026 en tres puntos de la capital: Plantas Tropicales, Miraflores y Florencia. La actualización permite conocer cuántos viajes podría atender el sistema y qué cantidad de autobuses necesitaría para que el proyecto sea funcional.

Proceso de licitación