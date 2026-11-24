Tegucigalpa, Honduras. -La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reforzará los operativos para evitar el consumo de bebidas alcohólicas a menos de 100 metros de escuelas e iglesias, una práctica prohibida por la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana. De acuerdo con las autoridades, las sanciones económicas por incumplir esta disposición se mantienen entre 300 y 5,000 lempiras, según la infracción. Los controles tendrán mayor presencia durante la temporada navideña, cuando aumentan las actividades comerciales y las reuniones en establecimientos.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que las inspecciones se realizan en coordinación con la Policía Nacional (PN) para aplicar todas las medidas sancionatorias posibles. “Nosotros no podemos aplicar arrestos. La Policía Municipal y la Alcaldía pueden hacer todo, menos encarcelar a la gente o investigar. Pero sí coordinamos siempre con la Policía Nacional”, manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Supervisarán negocios y venta de bebidas alcohólicas

Los operativos también incluyen la revisión de permisos de operación de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas y la verificación de que no se permita el ingreso de menores de edad. Zelaya indicó que la Alcaldía recibe denuncias relacionadas con negocios que extienden sus horarios de funcionamiento hasta altas horas de la madrugada. “Siempre estamos recibiendo denuncias, por eso estamos revisando permisos de operación y podemos revisar de que adentro de esos negocios no haya menores de edad”, señaló. Además, la municipalidad mantendrá la vigilancia sobre la ordenanza que establece las 2:00 de la mañana como límite de horario para este tipo de establecimientos.

Policía Nacional apoyará en las intervenciones