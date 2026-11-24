Tegucigalpa, Honduras. -La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) reforzará los operativos para evitar el consumo de bebidas alcohólicas a menos de 100 metros de escuelas e iglesias, una práctica prohibida por la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana.
De acuerdo con las autoridades, las sanciones económicas por incumplir esta disposición se mantienen entre 300 y 5,000 lempiras, según la infracción.
Los controles tendrán mayor presencia durante la temporada navideña, cuando aumentan las actividades comerciales y las reuniones en establecimientos.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que las inspecciones se realizan en coordinación con la Policía Nacional (PN) para aplicar todas las medidas sancionatorias posibles.
“Nosotros no podemos aplicar arrestos. La Policía Municipal y la Alcaldía pueden hacer todo, menos encarcelar a la gente o investigar. Pero sí coordinamos siempre con la Policía Nacional”, manifestó.
Supervisarán negocios y venta de bebidas alcohólicas
Los operativos también incluyen la revisión de permisos de operación de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas y la verificación de que no se permita el ingreso de menores de edad.
Zelaya indicó que la Alcaldía recibe denuncias relacionadas con negocios que extienden sus horarios de funcionamiento hasta altas horas de la madrugada.
“Siempre estamos recibiendo denuncias, por eso estamos revisando permisos de operación y podemos revisar de que adentro de esos negocios no haya menores de edad”, señaló.
Además, la municipalidad mantendrá la vigilancia sobre la ordenanza que establece las 2:00 de la mañana como límite de horario para este tipo de establecimientos.
Policía Nacional apoyará en las intervenciones
El alcalde aclaró que, cuando las autoridades municipales detectan situaciones que requieren una intervención policial, las personas pueden ser detenidas y entregadas a la Policía Nacional para que esta proceda conforme a sus competencias.
Por esta razón, Zelaya pidió a los ciudadanos mantener el respeto por las normas de convivencia durante las celebraciones de fin de año y evitar conductas que afecten a otras personas.
El funcionario señaló que las reuniones y el consumo de bebidas alcohólicas no deberían convertirse en motivo de conflicto con los vecinos, especialmente en esta temporada.
“En esta época navideña, yo creo que son tiempos de alegría, tiempos que a la gente le gusta echarse sus traguitos. Y no hay problema, pero hagámoslos siempre tomando en cuenta a los demás”, expresó.