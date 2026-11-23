Tegucigalpa, Honduras.- La Navidad puede comenzar con un gesto sencillo: regalar un juguete. Con 23 años de trayectoria, la campaña Regale un Juguete en Navidad 2026 de EL HERALDO invita a sumarse para llevar alegría a cientos de niños de sectores vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela.

Con la llegada de diciembre, las luces de colores, los árboles navideños y los villancicos comienzan a llenar los hogares, pero no todos los pequeños tendrán la oportunidad de encontrar un regalo bajo el árbol. Para ellos, la solidaridad de otras personas puede hacer que esta temporada sea diferente.

Con ese propósito, este rotativo vuelve a tocar las puertas de los corazones generosos e invita a las empresas públicas y privadas, instituciones, organizaciones, centros educativos y ciudadanos solidarios a sumarse a la campaña más solidaria de 2026.

"Ya son 23 años de llevar alegría a la niñez del Distrito Central y buscamos reunir la mayor cantidad de obsequios para compartir con pequeños de sectores vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela. Una misión que durante más de dos décadas ha sido posible gracias a las manos amigas que se suman a esta causa", destacó Eddy Montalván, gerente de Marketing de Opsa.

Para donar no es necesario adquirir un juguete costoso ni hacer grandes inversiones; una pelota, un juego de mesa, una muñeca, un carrito, un rompecabezas o un material didáctico pueden convertirse en el motivo de una sonrisa.