Tegucigalpa, Honduras.- La Navidad puede comenzar con un gesto sencillo: regalar un juguete. Con 23 años de trayectoria, la campaña Regale un Juguete en Navidad 2026 de EL HERALDO invita a sumarse para llevar alegría a cientos de niños de sectores vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela.
Con la llegada de diciembre, las luces de colores, los árboles navideños y los villancicos comienzan a llenar los hogares, pero no todos los pequeños tendrán la oportunidad de encontrar un regalo bajo el árbol. Para ellos, la solidaridad de otras personas puede hacer que esta temporada sea diferente.
Con ese propósito, este rotativo vuelve a tocar las puertas de los corazones generosos e invita a las empresas públicas y privadas, instituciones, organizaciones, centros educativos y ciudadanos solidarios a sumarse a la campaña más solidaria de 2026.
"Ya son 23 años de llevar alegría a la niñez del Distrito Central y buscamos reunir la mayor cantidad de obsequios para compartir con pequeños de sectores vulnerables de Tegucigalpa y Comayagüela. Una misión que durante más de dos décadas ha sido posible gracias a las manos amigas que se suman a esta causa", destacó Eddy Montalván, gerente de Marketing de Opsa.
Para donar no es necesario adquirir un juguete costoso ni hacer grandes inversiones; una pelota, un juego de mesa, una muñeca, un carrito, un rompecabezas o un material didáctico pueden convertirse en el motivo de una sonrisa.
Las empresas también tienen la oportunidad de convertirse en protagonistas de esta Navidad. Las instituciones públicas, colegios, universidades, iglesias y grupos comunitarios también pueden hacer la diferencia extendiendo su mano solidaria.
La solidaridad ya ha dado grandes ejemplos: en diciembre de 2023, el Grupo Rock, integrado por varias empresas, se sumó a la campaña con una donación de 300 peluches. Los obsequios llegaron a las oficinas de EL HERALDO como muestra de que el compromiso empresarial puede traducirse en momentos felices para la niñez.
Otro ejemplo se registró en enero de 2022, cuando la jornada solidaria logró llevar juguetes a más de 700 niños de sectores como el barrio La Bolsa, Los Pinos y Generación 2000. Gracias a la respuesta de los hondureños, la campaña continuó incluso durante las dificultades económicas provocadas por la pandemia.
Para el año 2024, EL HERALDO dijo presente en las calles, bulevares y semáforos de Tegucigalpa y Comayagüela, que también se convirtieron en escenarios de solidaridad, llenando de alegría a los niños que, con sueños, extendieron su mano para recibir su juguete con alegría.
¿Dónde entregar los juguetes para la campaña 2026?
Hay niños que sueñan con tener un carro, otros esperan una muñeca, una pelota o simplemente algo nuevo con qué jugar. Estos son deseos que pueden parecer pequeños, pero que representan una enorme ilusión durante la infancia.
Las donaciones se reciben en las oficinas de EL HERALDO, ubicadas en la colonia Loarque, salida al sur de Tegucigalpa, frente a Ferromax.
También existe la posibilidad de realizar aportaciones económicas para adquirir juguetes al por mayor, previa coordinación con los responsables de la campaña.
Las empresas, instituciones y personas interesadas en participar pueden solicitar más información a través del teléfono 9940-0221.
Cada aporte contribuirá a reunir obsequios para los niños de sectores vulnerables del Distrito Central.
La solidaridad de los hondureños puede hacer que más pequeños descubran la emoción de recibir un juguete esta Navidad. Un regalo puede convertirse en un recuerdo que acompañe a un niño durante muchos años y en una muestra de generosidad que perdure en su memoria.