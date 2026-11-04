Policía Municipal mantendrá vigilancia en puentes históricos para evitar ventas y ocupaciones

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal mantendrá presencia permanente en los puentes históricos de Tegucigalpa para evitar que sean utilizados como espacios de venta ambulante, estacionamiento o carga y descarga de productos. Josúe Esperanza, portavoz de la Policía Municipal, explicó que la vigilancia busca garantizar que estas estructuras permanezcan libres para el tránsito de vehículos y peatones. “Nuestros puentes representan la historia y la identidad de nuestra ciudad capital. Hoy estamos recuperando estos espacios para convertirlos en lugares seguros, ordenados y verdaderamente funcionales para todos”, manifestó.

El funcionario advirtió que los agentes municipales supervisarán que los espacios no vuelvan a ser ocupados por comerciantes o personas que obstaculicen la circulación. Cabe destacar que, durante varios años, los mismos capitalinos han denunciado la ocupación ilegal de estos puentes por vendedores ambulantes y conductores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Capitalinos piden restaurar los puentes

Además de mantener la vigilancia, los capitalinos consideran necesario que las autoridades intervengan los puentes históricos para reparar los daños y mejorar su apariencia. Varias de estas estructuras presentan un evidente deterioro, con pintura descascarada, daños en sus bases y piezas faltantes que, según las denuncias ciudadanas, han sido robadas por delincuentes. Entre los puentes históricos de la capital destacan el Mallol, el Carías y el de la Soberanía Nacional.