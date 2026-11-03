Honduras abrirá un nuevo espacio deportivo con su primera competencia de patinaje

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se prepara para vivir un acontecimiento en el deporte sobre ruedas con la realización de su primera competencia de patinaje, una iniciativa organizada por el Club Unión Roller que busca impulsar esta disciplina y abrir espacios de participación para personas de distintas edades.

La actividad se desarrollará este sábado 7 de noviembre en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, donde los participantes podrán demostrar sus habilidades sobre patines en una jornada programada de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

En ese sentido, la convocatoria está dirigida a personas a partir de los 7 años de edad, sin importar si cuentan con experiencia previa o si apenas comienzan a practicar esta disciplina.