Honduras abrirá un nuevo espacio deportivo con su primera competencia de patinaje

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se prepara para vivir un acontecimiento en el deporte sobre ruedas con la realización de su primera competencia de patinaje, una iniciativa organizada por el Club Unión Roller que busca impulsar esta disciplina y abrir espacios de participación para personas de distintas edades.
La actividad se desarrollará este sábado 7 de noviembre en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, donde los participantes podrán demostrar sus habilidades sobre patines en una jornada programada de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
En ese sentido, la convocatoria está dirigida a personas a partir de los 7 años de edad, sin importar si cuentan con experiencia previa o si apenas comienzan a practicar esta disciplina.
¿Cómo participar?
En cuanto a las inscripciones, las personas interesadas podrán registrarse en el área de parqueo habilitada para este propósito en el lugar del evento, aunque también pueden solicitar información o reservar un cupo mediante el número telefónico 8975-7981.
Los organizadores indicaron que los espacios son limitados, por lo que invitaron a los interesados a realizar su inscripción con anticipación y formar parte de esta primera experiencia deportiva.
Disciplinas y premios
La competencia contará con cuatro categorías principales: Velocidad, Resistencia, Freestyle y Salto, además de una categoría especial para padres de familia, quienes también tendrán la oportunidad de participar y demostrar sus destrezas sobre ruedas.
De igual manera, la jornada contará con puntos de hidratación y asistencia médica durante el desarrollo de las actividades, con el propósito de brindar condiciones de seguridad a los competidores, sus familiares y espectadores.
Finalmente, Club Unión Roller informó que los tres primeros lugares de cada categoría recibirán una medalla como reconocimiento a su desempeño, mientras que todos los participantes obtendrán un diploma, independientemente de los resultados, con el objetivo de promover la participación de niños, jóvenes y adultos en un nuevo deporte para el país.