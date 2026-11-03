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Operativos municipales intervienen vías públicas en Comayagüela

Las vías públicas de la sexta avenida de Comayagüela son intervenidas mediante operativos municipales para liberar los espacios ocupados, en el sector del puente Carías.

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 16:04
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