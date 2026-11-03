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Lector de EL HERALDO pide a hondureños respetar los espacios públicos

“Debemos ser más ordenados y respetar los espacios públicos”, expresó Tito Matute, lector de EL HERALDO, al opinar sobre los operativos de la Policía Municipal en Comayagüela.

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 16:08
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