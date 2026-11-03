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Vendedores del puente Carías piden a Juan Diego Zelaya evitar desalojos

Alrededor de 50 vendedores podrían verse afectados por los operativos en el puente Carías, según María García, quien pide a la Alcaldía buscar una alternativa antes de ejecutar desalojos.

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 16:07
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