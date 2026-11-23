Teguigalpa, Honduras.- Con la llegada de la temporada navideña, los árboles de chiribisca y los venaditos comienzan a llenar de color los negocios, donde los emprendedores esperan que los capitalinos lleguen en busca de adornos para sus hogares. Uno de esos emprendimientos es el de María García, quien junto a su esposo, su hija y su padre lleva 16 años elaborando y comercializando estas piezas artesanales en el kilómetro 7 de la carretera hacia Valle de Ángeles, en el sector de El Chimbo. La elaboración de cada árbol requiere paciencia y dedicación, pues las ramas se van colocando una a una hasta conseguir la forma deseada. Los tamaños y diseños varían de acuerdo con los gustos de los compradores, por lo que algunos prefieren árboles pequeños y otros buscan ejemplares más frondosos. “Se va elaborando de ramita en ramita hasta darle forma al árbol. Las grandes son más complicadas porque tienen que quedar bien bonitas. A algunos clientes les gustan reducidas y a otros les gustan más cortitas; entonces, depende de lo que el cliente quiera”, explicó García.

Los árboles más pequeños se comercializan desde 100 lempiras, mientras que otros cuestan desde 150 hasta 400 lempiras, según sus dimensiones y el ejemplar más grande disponible alcanza los 800 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los venaditos también forman parte de la oferta navideña y se venden a diferentes precios. Aunque una de las piezas de mayor tamaño, valorada desde 100 hasta 1,500 lempiras, dependiendo de su tamaño. Sin embargo, detrás de cada adorno hay costos de producción que han aumentado durante el último año. El alambre dulce pasó de 18 a 26 lempiras por libra, mientras que la pintura también registra incrementos.

“Los precios son bien módicos. Aquí en la zona se regala el trabajo. Yo les digo a los clientes que utilizo buena pintura, las cubetas me cuestan 2,400 lempiras”, detalló la emprendedora. A estos gastos se suman la compra de clavos, butacas y combustible para operar las plantas y el compresor. La comerciante recordó que anteriormente compraba 300 lempiras de gasolina para trabajar, pero ahora necesita desembolsar hasta 500 lempiras para adquirir la misma cantidad de combustible. A pesar de la inversión y al esfuerzo que representa mantener el negocio, las expectativas de ventas no son tan alentadoras. García considera que el año pasado tuvieron una mejor temporada y que las compras todavía no alcanzan el movimiento esperado para estas fechas.