Tegucigalpa, Honduras.- Cinco de los seis supuestos terroristas capturados en poder de un arsenal en una zona montañosa del municipio de Yorito, Yoro, comparecieron ayer a la audiencia de declaración de imputado en los juzgados de San Pedro Sula, donde se dictó detención judicial y fueron remitidos a la cárcel de Támara, Francisco Morazán. Uno de los imputados fue Kenya Griselda Sierra Palma, vinculada sentimentalmente con Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, quien al ser consultada por la prensa sobre la presunta relación, negó todo vínculo amoroso con líder del Cártel del Diablo.

“Yo no soy mujer de nadie”, expresó la mujer mientras empujaba con molestia los micrófonos de los periodistas, mientras videos en redes sociales la muestran en un plano amoroso con alias “El Diablo”.

Sin embargo, horas más tarde confesó “sí, fui mujer de él, pero fue hace seis meses y ahora no soy nada de él”. El ente acusador señaló que las investigaciones establecen que Sierra Palma es expareja del cabecilla del Cártel del Diablo y que luego se integró a la Pandilla 18. Junto a Sierra Palma comparecieron también Willian Gerardo Rodríguez Andino, José Jeovanis Hernández Martínez, Maynor Misael Pérez Olvera y Nefi Edilmar Quintero Briceño, supuestos miembros de la Pandilla 18. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse