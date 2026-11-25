Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registra un nuevo incremento este jueves 26 de noviembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se estableció en 26.9213 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta alcanzó los 27.0559 lempiras.
En comparación con el miércoles 25 de noviembre, cuando la compra se ubicó en 26.9191 lempiras y la venta en 27.0537, ambas cotizaciones aumentaron 0.0022 lempiras. Este movimiento refleja una depreciación del lempira frente a la moneda estadounidense.
Las tasas de compra y venta representan dos valores distintos para las operaciones con divisas. La primera establece el precio de referencia para la compra de dólares, mientras que la segunda indica el valor de referencia para su comercialización.
Para este jueves, la diferencia entre ambas cotizaciones es de 0.1346 lempiras por dólar, según los registros del BCH.
La evolución del dólar durante la semana
El comportamiento del tipo de cambio durante las jornadas de esta semana muestra movimientos tanto al alza como a la baja.
El lunes 23 de noviembre, la compra se situó en 26.9197 lempiras y la venta en 27.0543. El martes 24, ambas tasas aumentaron 0.0008 lempiras, hasta alcanzar 26.9205 y 27.0551, respectivamente.
El miércoles 25, las cotizaciones disminuyeron 0.0014 lempiras, mientras que este jueves volvieron a subir 0.0022 lempiras.
En comparación con el lunes, ambas tasas acumulan un incremento de 0.0016 lempiras durante las jornadas registradas de esta semana.
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas, mecanismo que sirve de referencia para las operaciones del mercado cambiario hondureño.
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