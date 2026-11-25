Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registra un nuevo incremento este jueves 26 de noviembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se estableció en 26.9213 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta alcanzó los 27.0559 lempiras. En comparación con el miércoles 25 de noviembre, cuando la compra se ubicó en 26.9191 lempiras y la venta en 27.0537, ambas cotizaciones aumentaron 0.0022 lempiras. Este movimiento refleja una depreciación del lempira frente a la moneda estadounidense.

Las tasas de compra y venta representan dos valores distintos para las operaciones con divisas. La primera establece el precio de referencia para la compra de dólares, mientras que la segunda indica el valor de referencia para su comercialización. Para este jueves, la diferencia entre ambas cotizaciones es de 0.1346 lempiras por dólar, según los registros del BCH. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La evolución del dólar durante la semana