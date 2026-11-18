Con estos cambios, el Estado busca fortalecer los controles contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según lo expuesto por el secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma , el paquete jurídico fue construido tras un amplio proceso de socialización con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Banco Central de Honduras (BCH), el Ministerio Público (MP) y entes internacionales.

La actualización normativa modifica 88 artículos de cuatro leyes: la Ley Especial contra el Lavado de Activos , la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas , la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y la Ley del Sistema Financiero.

La inclusión en esa lista podría afectar la economía y la credibilidad financiera del país ante los organismos multilaterales.

Tegucigalpa, Honduras.- Las reformas aprobadas el martes por el Congreso Nacional a cuatro leyes financieras y penales buscan fortalecer los controles contra el lavado de activos y reducir el riesgo de que Honduras sea incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"Con estas reformas el país ahora tiene herramientas legales más sólidas para enfrentar el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, e impedir que recursos de procedencia ilícita ingresen en el sistema financiero nacional", expresó Ledezma.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre los puntos medulares de la nueva legislación destacan las reglas claras sobre el aseguramiento e incautación de bienes, el debido proceso para ciudadanos investigados que aún no cuentan con sentencia condenatoria y el endurecimiento de las sanciones para quienes participen en esquemas de blanqueo de capitales.

Asimismo, el decreto otorga facultades ampliadas de supervisión a la CNBS para fiscalizar tanto a las instituciones financieras tradicionales como a los proveedores de activos virtuales y sectores no financieros, permitiéndole detectar a tiempo operaciones sospechosas o fondos cuyo origen lícito no pueda justificarse documentalmente.

Frente a los señalamientos de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes votaron en contra alegando supuestas vulneraciones a la seguridad jurídica y al principio de retroactividad, desde la secretaría legislativa recordaron que miembros de esa misma bancada participaron en las mesas técnicas y suscribieron el dictamen previo al debate.

"Respetamos las opiniones de quienes votaron en contra, aunque nos sorprende ese cuestionamiento porque algunos de sus integrantes participaron activamente en las reuniones de socialización e incluso firmaron el dictamen antes de su discusión en el pleno", señaló Ledezma.

De acuerdo con los registros técnicos del Poder Legislativo, la aprobación de este decreto resulta determinante para que Honduras supere con éxito la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), evitando restricciones en las corresponsalías bancarias internacionales y encarecimiento en las transferencias de remesas y comercio exterior.

Además de cumplir con los parámetros del GAFI, la normativa honra los compromisos estructurales asumidos por el Estado de Honduras ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se articula con las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para proteger la estabilidad macroeconómica de la nación.